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UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Dva dječaka vozila trotinet auto-putem, vozači u čudu

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 15:37

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УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Два дјечака возила тротинет ауто-путем, возачи у чуду

Mediji u Srbiji objavili su uznemirujući snimak na kojem se vide dva dečaka kako električnim trotinetom voze auto-putem između Inđije i Stare Pazove.

Ovakvo ponašanje predstavlja ozbiljnu opasnost, prije svega po živote djece, ali i po sve ostale učesnike u saobraćaju. Na auto-putu, gdje se vozila kreću velikim brzinama, dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da dođe do tragedije.

Ovaj slučaj još jednom ukazuje na potrebu za jačom kontrolom maloljetnika koji upravljaju električnim trotinetima i skuterima, ali i na odgovornost njihovih roditelja. Upozorenja očigledno nisu dovoljna, zbog čega je neophodno doslednije sprovođenje zakona i pojačan nadzor.

Sve je više onih koji smatraju da su upravo drastične kazne za roditelje jedini način da se stane na put bahatoj i nepropisnoj vožnji dece na električnim trotinetima i skuterima, pre nego što se dogodi nesreća sa tragičnim ishodom.

Bezbjednost dece i svih učesnika u saobraćaju mora biti apsolutni prioritet.

(indjija.news)

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Tagovi :

električni trotinet

auto-putevi

saobraćaj

Srbija

Nova Pazova

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