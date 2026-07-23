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Zašto je 1 marka manja od 50 feninga?

Autor:

Milica Jagodić
23.07.2026 16:17

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Конвертибилна марка (КМ) је званична валута у Босни и Херцеговини, која се дијели на 100 фенинга, а њен курс је везан за евро. Међународна ознака ове валуте је BAM, а шифра је 977.
Foto: ATV

Traženjem sitnog novca i hvatanjem za džep, i bez gledanja možemo razlikovati koju kovanicu držimo među prstima, ali da li smo se nekada zapitali zašto su kovanice manje vrijednosti, u nekim slučajevima, veće od kovanica veće vrijednosti?

Razlikovanje bez gledanja

U situacijama kada nam je potreban "sitan" novac odnosno kovanice , posežemo za novčanikom ili džepom. Tada čak i kada ne gledamo, dodirom znamo o kojoj se kovanici radi. U takvim slučajevima razlikovanje često ne vuče pitanja poput "Ovo je veća kovanica zato ima veću vrijednost?".

Odgovor smo potražili u Centralnoj banci BiH.

"Kod dizajna kovanog novca u pravilu se ne primjenjuje jednostavni princip da kovanice veće nominalne vrijednosti uvijek moraju biti veće tj. imati veći prečnik, već se uzimaju u obzir različiti faktori kao što su prečnik, debljina, masa, materijal i vizuelna prepoznatljivost.Tako i između kovanica feninga i kovanica viših apoena (1, 2 i 5 KM), postoje jasne razlike kako bi se građanima omogućilo jednostavno prepoznavanje odnosno razlikovanje u svakodnevnoj upotrebi", navode iz Centralne banke BiH za ATV.

Kovanice od jedne, dvije kao i pet konvertibilnih maraka izgrađene od mješavina više metala te su čvrste, otpornije na koroziju i svakodnevnu upotrebu. Materijal je odabran tako da kovanice mogu godinama biti u upotrebi, prolaziti kroz mnogo ruku i automata pri čemu se neće doći do lakih oštećenja. Vizuelne i tehničke razlike ovih kovanica omogućavaju lako razlikovanje dodirom čak i bez gledanja.

Конвертибилна марка
Konvertibilna marka

"Dimenzije kovanica ne mogu se određivati proizvoljno, jer postoje standardizirane specifikacije za pločice (blanks), od kojih se izrađuju kovanice. Ove specifikacije obuhvataju promjer, debljinu, masu i sastav materijala, a određuju se u skladu sa zahtjevima za svaki pojedinačni apoen. S obzirom na veliki broj različitih apoena kovanica, kada bi svaka kovanica veće vrijednosti bila veća, najniži apoeni bi bili nepraktično mali i/ili najviši apoeni bi bili nepraktično veliki", navode iz Centralne banke BiH.

Nije u pitanju samo konvertibilna marka

Kako kažu, primjeri iz drugih država pokazuju da veličina kovanice ne mora uvijek odgovarati njenoj nominalnoj vrijednosti. Tako je, na primjer, kovanica od 50 evro centi većeg prečnika od kovanice jednog evra, a u Ujedinjenom Kraljevstvu je kovanica od 50 penija veća od kovanice od 1 funte, što govori o navedenom da se veličina kovanice ne određuje samo prema vrijednosti iste već prema kombinaciji tehničkih, funkcionalnih i dizajnerskih zahtjeva.

Dizajn kovanica, uključujući njihove dimenzije i druge tehničke karakteristike, izradila je renomirana kovnica "The Royal Mint" iz Ujedinjenog Kraljevstva, pri čemu su uzeti u obzir međunarodni standardi i praksa drugih monetarnih sistema.

Takođe, iz Centralne banke BiH navode da u skorijoj budućnosti nije planirano mijenjanje dimenzije niti dizajna kovanica konvertibilne marke.

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Centralna banka BiH

konvertibilna marka

kovanice

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