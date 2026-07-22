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Vozio bez vozačke dozvole, za kazne duguje preko 20.000 KM

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 11:56

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Policijski službenici PU Novi Grad u Sarajevu su kontrolom vozila utvrdili da je vozač višestruki povratnik u u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja.

Automobilom Golf 6 je upravljao T.K., rođen 1991. godine, nastanjen u Sarajevu. Izvršenim provjerama utvrđeno je da je 35-godišnjak vozilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje.

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U registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 20.020,00 KM. Od prekršitelja je privremeno oduzeto predmetno vozilo, a Opštinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOOBS-a na putevima u Bosni i Hercegovini.

(Avaz)

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Sarajevo

saobraćajni prekršaj

Kazna

Vozačka dozvola

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