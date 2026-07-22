Vozio bez vozačke dozvole, za kazne duguje preko 20.000 KM

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policijski službenici PU Novi Grad u Sarajevu su kontrolom vozila utvrdili da je vozač višestruki povratnik u u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja.
Automobilom Golf 6 je upravljao T.K., rođen 1991. godine, nastanjen u Sarajevu. Izvršenim provjerama utvrđeno je da je 35-godišnjak vozilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje.
Hronika
Imamoviću 14 godina zatvora za ubistvo i pokušaj ubistva u Doboju!
U registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 20.020,00 KM. Od prekršitelja je privremeno oduzeto predmetno vozilo, a Opštinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOOBS-a na putevima u Bosni i Hercegovini.
(Avaz)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
2 h0
Svijet
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
14
40
14
33
14
23
14
21
14
17
Trenutno na programu