Poginule tri osobe kod Novog Sada: Automobil se prevrnuo u kanal

Autor:ATV redakcija
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Tri osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći u naselju Klisa u Novom Sadu, kada se automobil prevrnuo u kanal.
Oko 9 sati primljena je dojava da se u odvodnom kanalu, u vodi, nalazi prevrnut automobil, nakon čega su pozvani vatrogasci.
Iz automobila su izvučena tijela tri osobe.
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Uz policiju i Hitnu pomoć na mjestu događaja su i vatrogasci koji su tijela izvukli iz automobila.
Nije poznato kada je došlo do nezgode, a uviđaj je u toku.
(RTS)
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