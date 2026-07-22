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Poginule tri osobe kod Novog Sada: Automobil se prevrnuo u kanal

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 12:16

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Tri osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći u naselju Klisa u Novom Sadu, kada se automobil prevrnuo u kanal.

Oko 9 sati primljena je dojava da se u odvodnom kanalu, u vodi, nalazi prevrnut automobil, nakon čega su pozvani vatrogasci.

Iz automobila su izvučena tijela tri osobe.

полиција-Република Српска-лисице

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Uz policiju i Hitnu pomoć na mjestu događaja su i vatrogasci koji su tijela izvukli iz automobila.

Nije poznato kada je došlo do nezgode, a uviđaj je u toku.

(RTS)

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Novi Sad

Saobraćajna nesreća

poginuli

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