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Sa nasukane jedrilice spaseno dvanaest ljudi, među njima šestoro djece

22.07.2026 13:00

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Брод човјек море
Foto: GEORGE DESIPRIS/Pexels

Na Jadranu kod Hvara odigrala se prava drama. Jedrilica, u kojoj je bilo 12 osoba od kojih šestoro djece, se nasukala.

Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske saopštilo je da su svi putnici sa jedrilice uspješno spaseni. Kako se navodi u saopštenju, riječ je o državljanima Španije.

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"Dojava o pomorskoj nesreći primljena je sinoć, 21. jula u 22.58 časova, u Nacionalnom centru za usklađivanje traganja i spasavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), o čemu je odmah obaviještena ispostava Lučke kapetanije Hvar, čiji su službenici odmah isplovili u spasilačku akciju", saopštilo je Ministarstvo.

Nasukanu jedrilicu sa 12 članova posade, među kojima je bilo šestoro djece, službenici Lučke kapetanije Hvar ubrzo su pronašli na prijavljenoj lokaciji. Nakon što su utvrdili da među putnicima nema povrijeđenih, sve su ih evakuisali na spasilački čamac i oko 23.30 časova prevezli u Hvar, čime je akcija uspješno završena.

"Dvotrupna jedrilica, duga 12,8 metara, u vlasništvu domaće čarter kompanije, ostavljena je na mjestu nasukavanja, gdje se, prema izjavi posade, našla usljed nepovoljnih vremenskih prilika na moru", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Kako navodi portal 24sata, lučka kapetanija Hvar naložila je vlasniku da organizuje komercijalno odsukavanje i tegljenje jedrilice. Vlasnik je iste večeri angažovao specijalizovanu kompaniju za pomoć plovilima i posadama na moru.

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Jedrilica je potom uspješno odsukana i otegljena u luku Hvar, gdje je vezana do završetka uviđaja kojim će biti utvrđeni uzroci ove pomorske nesreće.

Na mjestu nasukavanja nije uočeno zagađenje mora niti morske okoline.

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Tagovi :

Hrvatska

jedrilica

Jadransko more

Hvar

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