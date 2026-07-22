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Državljani Srbije uhapšeni zbog eksplozije u Kotor Varošu

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 12:11

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Држављани Србије ухапшени због експлозије у Котор Варошу
Foto: ATV

Državljani Srbije M.A. i J.D. uhapšeni su zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa eksplozijom koja je juče potresla Kotor Varoš.

Kako saznajemo, oni se sumnjiče da su aktivirali ručnu bombu ispred privatne kuće u Kotor Varošu, čiji vlasnik nije bio u kući i nalazi se na odmoru.

U PU Banjaluka navode da su osumnjičeni identifikovani i uhapšeni u saradnji sa PU Istočno Sarajevo.

"Preduzimanjem zakonom propisanih mjera i radnji i prikupljenim saznanjima utvrđeno je da se u vezu sa eksplozijom u Kotor Varoši mogu dovesti M.A. i J.D. koji su državljani Srbije. Takođe, traga se za još jednom osobom", saopštila je PU Banjaluka.

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Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da u konkretnom slučaju postoje elementi krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

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Tagovi :

hapšenje

Kotor Varoš

Eksplozija

Državljanin Srbije

Policija

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