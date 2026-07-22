Imamoviću 14 godina zatvora za ubistvo i pokušaj ubistva u Doboju!

Vrhovni sud Republike Srpske osudio je Semira Imamovića (37) iz Tešnja na 14 godina i osam mjeseci zatvora zbog ubistva Ćamila Omerovića (28) u Doboju, pokušaja ubistva Amara Mahmutagića (40) i nedozvoljenog držanja oružja.

Presuda je izrečena nakon što je sudsko vijeće odbilo žalbe tužilaštva i odbrane, te potvrdilo prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Doboju.

Žalbe odbijene kao neosnovane

”Žalbe odbrane i tužilaštva odbijene su kao neosnovane i potvrđena je prvostepena presuda kojom je Imamović osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 godina i osam mjeseci zatvora”, rekla je za ATV Jelena Despotović, sekretar Vrhovnog suda Republike Srpske.

Zločin se dogodio 25. oktobra 2023. godine ispred kafića u ulici Jug Bogdana u Doboju.

Međusobno se počastili i onda se sukobili

U presudi se navodi da su kritične večeri sve trojica bili u kafiću. U jednom trenutku su se međusobno počastili i kratko razgovarali. Optuženi je konzumirao alkohol i više puta je izlazio i razgovarao na mobilni telefon. Nakon što je konobarica rekla da zatvara objekat, Imamović je krenuo iz kafića.

”Mahmutagić je krenuo za njim do trotoara ispred ljetne bašte, pozivajući ga da se smiri i vrati da popiju još koje piće. Tom prilikom Mahmutagić je optuženom stavio ruku na rame, da bi se Imamović okrenuo i rekao: ”Sad ćete vidjeti”. Iz torbice je izvadio pištolj ”valter”, kalibra 7,65 mm, i iz neposredne blizine ispalio tri hica prema Mahmutagiću”, navodi se u presudi.

Mahmutagića pogodio sa tri, Omerovića sa dva hica

Nakon prvog hica Mahmutagić je uspio da uhvati optuženog za ruku i došlo je do naguravanja. Mahmutagić je oborio Imamović na tlo koji je potom ispalio još dva hica, pogodivši žrtvu u desnu stranu grudnog koša i natkoljenicu, nanijevši mu teške povrede. Vidjevši šta se dešava Ćamil Omerović je krenuo prema Mahmutagiću i Imamović je prema njemu ispalio dva hica koji su ga pogodili u grudi. Omerović je na mjestu ostao mrtav, usljed razorenja srca i aorte.

Krenuo bježati, sustigla ga policija

Iako ranjen Mahmutagić je uspio da otme pištolj Imamoviću i s njim je krenuo prema kafiću. Zbog bola je kleknuo, da bi mu optuženi prišao, oteo pištolj i krenuo da bježi ulicom prema svom automobilu. Sustigli su ga policijksi službenici PS Doboj 1, te ga uhapsili i oduzeli mu oružje.