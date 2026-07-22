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Zašto je 28. jul ključan? RHMZ otkrio šta slijedi u Srbiji

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 12:47

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Зашто је 28. јул кључан? РХМЗ открио шта слиједи у Србији
Foto: ATV

U Srbiji se danas poslije podne očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, sa najnižom temperaturom od 10 do 17, a najvišom od 25 do 29 stepeni.

Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju na sjeveru, a uveče i u tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije, dok će vetar biti slab i umjeren, na istoku i u Vojvodini povremeno i jak, sjeverozapadni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će ujutro i prije podne biti pretežno sunčano, tokom dana promjenljivo sa sunčanim intervalima, a kasnije uveče i tokom noći u pojedinim dijelovima grada moguća je slaba kiša.

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Vjetar će biti slab i umjeren, sjeverozapadni, dok će najniža temperatura biti oko 17, a najviša oko 27 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 30. jula, u petak će na sjeveru biti suvo, sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima promjenljivo, mjestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U subotu i nedjelju biće pretežno sunčano, u nedjelju poslije podne na sjeveru Srbije naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u ponedjeljak proširiti i na ostale krajeve.

Od 28. jula očekuje se stabilizacija vremena.

(Telegraf)

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