Strava u Leskovcu: Komšija uvukao djevojčicu u auto i zaključao je

Autor:ATV redakcija
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Djevojčica iz naselja Obrada Lučića na periferiji Leskovca doživjela je prije dva dana veliku traumu u blizini svoje kuće, kada ju je komšija (60) kidnapovao po izlasku iz prodavnice.
Incident se dogodio oko 13 časova, nakon čega je policija blokirala naselje, poznatije i kao Štrkovo naselje u Leskovcu, a osumnjičenog za otmicu privela.
"Prema onome što smo čuli, ona je izašla iz prodavnice, on je prišao i uvukao je silom u svoj automobil i stavio na zadnje sjedište. Vrata je zaključao. Potom je prošao kroz dvije ulice i uveo je u svoju kuću. Nepoznato je kako je dijete pobjeglo iz njegove kuće, ali znamo da je utrčalo u dvorište komšija i daljih rođaka i počelo da vrišti", ispričali su mještani.
Prema njihovim navodima, djevojčica je veoma traumatizovana i u prvom trenutku nije mogla da da jasnu sliku cijelog događaja.
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Iz dvije kuće u naselju policija je uzela snimke sa video-nadzora, na kojima se vidi osumnjičeni u automobilu i, nejasno, dijete na zadnjem sjedištu.
Mještani ovog naselja kažu da su sa njim i ranije imali konfliktne situacije, ali da ne znaju da je do sada učinio slično djelo.
Nezvanično se saznaje da će biti procijenjeno i psihičko stanje osumnjičenog, prenosi Jugmedia.
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