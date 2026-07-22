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Strava u Leskovcu: Komšija uvukao djevojčicu u auto i zaključao je

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 10:26

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Дјевојчица у бијелој хаљини плеше
Foto: Pexels/Marina Ryazantseva

Djevojčica iz naselja Obrada Lučića na periferiji Leskovca doživjela je prije dva dana veliku traumu u blizini svoje kuće, kada ju je komšija (60) kidnapovao po izlasku iz prodavnice.

Incident se dogodio oko 13 časova, nakon čega je policija blokirala naselje, poznatije i kao Štrkovo naselje u Leskovcu, a osumnjičenog za otmicu privela.

"Prema onome što smo čuli, ona je izašla iz prodavnice, on je prišao i uvukao je silom u svoj automobil i stavio na zadnje sjedište. Vrata je zaključao. Potom je prošao kroz dvije ulice i uveo je u svoju kuću. Nepoznato je kako je dijete pobjeglo iz njegove kuće, ali znamo da je utrčalo u dvorište komšija i daljih rođaka i počelo da vrišti", ispričali su mještani.

Prema njihovim navodima, djevojčica je veoma traumatizovana i u prvom trenutku nije mogla da da jasnu sliku cijelog događaja.

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Iz dvije kuće u naselju policija je uzela snimke sa video-nadzora, na kojima se vidi osumnjičeni u automobilu i, nejasno, dijete na zadnjem sjedištu.

Mještani ovog naselja kažu da su sa njim i ranije imali konfliktne situacije, ali da ne znaju da je do sada učinio slično djelo.

Nezvanično se saznaje da će biti procijenjeno i psihičko stanje osumnjičenog, prenosi Jugmedia.

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Leskovac

kidnapovanje

Dijete

Nasilje

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