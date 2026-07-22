Za 20 KM ručak, kafa i bazen: Ovo je najjeftiniji grad u na Balkanu

Dok cijene u većini gradova u regionu neprestano rastu, Pirot na jugoistoku Srbije privukao je veliku pažnju zbog nevjerovatno povoljnih i pristupačnih cijena.

Riječ je o Pirotu, koji je poznati putopisac i avanturista Iv Beserovac u svom videu na mreži "TikTok" nazvao "najjeftinijim gradom na Balkanu".

U snimku je detaljno prikazao šta se sve može priuštiti za svega deset evra, odnosno oko dvadeset konvertibilnih maraka. Prema prikazanim cijenama, kugla sladoleda košta četrdeset dinara, što je oko nula zarez šezdeset i pet KM. Osmina pite sa sirom košta sedamdeset dinara, odnosno oko jedan zarez deset KM, dok jednodnevna ulaznica za teretanu iznosi dvije stotine i pedeset dinara, što je približno četiri KM.

Ljubitelji roštilja mogu kupiti veliku gurmansku pljeskavicu za tri stotine i osamdeset dinara, odnosno oko šest KM, dok je ulaznica za gradski bazen svega dvije stotine dinara, što je oko tri zarez dvadeset KM. Espreso kafa u lokalnim ugostiteljskim objektima košta oko sto pedeset dinara, odnosno približno dvije zarez četrdeset KM.

Beserovac posebno ističe da je gradski bazen izuzetno povoljan, ali i da tokom njegove posjete nije bilo velikih gužvi.

Osim iznenađujuće niskih cijena, Pirot posjetiocima nudi i brojne znamenitosti. Među najpoznatijima su čuvena tvrđava Kale, uređeno šetalište uz rijeku Nišavu, te Stara planina, koja se nalazi na tridesetak minuta vožnje od grada i predstavlja popularno odredište za ljubitelje prirode i aktivnog odmora.

Iako je teško službeno potvrditi da je Pirot zaista najjeftiniji grad na Balkanu, prikazani troškovnik pokazuje da se u ovom srpskom gradu i dalje može provesti sadržajan dan uz vrlo skromne troškove u poređenju sa drugim gradovima u regionu, prenosi GPMaljevac.