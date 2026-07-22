Hitna sjednica Predstavničkog doma PS BiH o budžetu

Autor:ATV redakcija
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Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće na hitnoj sjednici Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.
Prijedlog ovogodišnjeg budžeta iznosi 1,58 milijardi KM.
Po završetku hitne sjednice, biće održana redovna sjednica na kojom bi u drugom čitanju trebalo da bude razmatran Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od tri godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH.
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