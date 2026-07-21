Delegati SNSD-a o amandmanima na zakone o VSTS-u i Sudu BiH

Sjedište Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH da bude u Istočnom Sarajevu, a Apelacionog odjeljenja suda Bih u Banjaluci – samo su neki od amandmana koje će delegati SNSD-a u Domu naroda uložiti na Prijedloge izmjene zakona o VSTS-u i Sudu BiH, u drugom čitanju.

Tražiće, između ostalog, i da VSTS ima 24 člana, umjesto 20 kako stoji u sadašnjem tekstu.

„Bitno je da jednog člana predlaže Vlada Republike Srpske, jednog Vlada Federacije i jednog Narodna skupština i jednog Parlament Federacije. U zakonu je predloženo da jednog člana bira Predstavnički dom. Mi mislimo da ne treba omalovažavati ni drugi dom – Dom naroda“, rekao je Sredoje Nović, delegat Kluba SNSD-a u Klubu srpskog naroda u DN PS BiH.

Jedan od amandmana odnosi se na izbor predsjednika Apelacionog odjeljenja i 15 sudija, koji bi bili birani putem javnog konkursa VSTS-a.

„Da više od pola sudija ne može biti sa prostora jednog od entiteta u BiH. Dakle, usklađujemo ove prijedloge sa Ustavom i ustavnom strukturom. Ide se toliko konkretno, da se čak kaže da šest sudija bude iz reda Bošnjaka, pet Srba, četiri Hrvata i jedan iz reda ostalih“, rekao je Radovan Kovačević, delegat Kluba delegata SNSD-a u Klubu srpskog naroda u DN PS BiH.

Niko iz Kluba hrvatskog i bošnjačkog naroda danas nam se nije javio na telefon. Tokom rasprave o zakonima u prvom čitanju poručili su da i oni smatraju da predložene zakone treba unaprijediti amandmanima, ali da je važno da je napravljen korak naprijed ka evropskom putu.

„Ovaj Zakon predstavlja prvi korak ka ozbiljnoj reformi pravosuđa, kao je to potvrdila i Venecijanska komisija i iz tog razloga odlučili smo i upravo zato odlučili smo se da predložimo ovaj zakon koje je nastao u Radnoj grupi u kojoj su bili predstavnici VSTS-a i drugi predstavnici struke“, rekao je Kemal Ademović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH.

„Kao Kolegijum smo uzeli zajednički sadržatelj najboljih rješenja, svjesni da će ići samo kroz skraćenu proceduru, mogućnost popravaka, jer inače nikada ne bi došao na dnevni red jedan ovakav zakon“, rekao je Dragan Čović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH.

SNSD-ov Nikola Špirić jedan je od predlagača oba zakonska rješenja, a sada SNSD ulaže amandmane na njih, optužbe su koje stižu od delegata opozicionih stranaka iz Republike Srpske.

„Naš prijedlog je jasan i nedvosmislen, a to je da sjedište Apelacionog odjeljenja treba da bude u Palama. Sve ostalo je igra i politička prljavština SNSD-a“, rekao je Nenad Vuković, delegat PDP-a u Domu naroda PS BiH.

Iz SNSD-a su još tokom rasprave o zakonima u prvom čitanju istakli da će djelovati amandmanski. Zakone su podržali kako bi pokazali da su za evropski put BiH, ali to, kako kažu, ne znači da ih ne treba mijenjati i dopunjavati.

„Usvojite u prvom čitanju da biste imali mogućnost da amandmanirate. Mi to radimo sada. Evo, sedam amandmana na jedan, 17 na drugi zakon. Da li je ono što smo usvojili u prvom čitanju dobro? Nije. I to smo odmah rekli“, rekao je Radovan Kovačević, delegat SNSD-a u Klubu srpskog naroda u DN PS BiH.

Prijedlog izmjene zakona o VSTS i Zakona u Sudu BiH pred delegatima Doma naroda naći će se u drugom čitanju na jednoj od narednih sjednica, ali teško je za očekivati da će to biti u ovom mandatu. Nakon toga, moraju proći i proceduru u Predstavničkom domu i tek tada stupaju na snagu.