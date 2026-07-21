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Na prodaju pismo putnika sa Titanika

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 21:38

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Фотографије Титаника изложене су у породичном албуму у Музеју транспорта у Белфасту, Сјеверна Ирска, у уторак, 14. октобра 2014.
Foto: Tanjug/AP Photo/Peter Morrison, File

Aukcija predmeta sa potonulog broda Titanik, među kojima će biti i pismo jednog putnika za koje se očekuje da će dostići cijenu do 35.000 funti /41.000 evra/, biće održana u nedjelju, saopštila je danas jedna od vodećih svjetskih aukcijskih kuća predmeta sa prekookeanskih brodova, "Henri Oldridž i sin" iz Devizesa u Viltširu u Velikoj Britaniji.

Pismo je 10. aprila 1912. godine napisao Henri Prajs Hodžis, samo nekoliko dana prije nego što je poginuo u nesreći Titanika, prenosi Indipendent.

Henri Prajs Hodžis je pismo poslao prijatelju, Hektoru Jangu, iz Konzervativnog udruženja Njutaun u Sautemptonu.

Sa poštanskim žigom iz Kvinstauna, pismo je opisivalo lijepo vrijeme i dobru atmosferu na brodu.

Hodžis, putnik druge klase, ukrcao se na Titanik u Sautemptonu sa kartom broj 250643, koja je koštala 13 funti, a putovao je u Boston da posjeti rođake.

On je u pismu prijatelju naveo da se "ne vidi ništa od kretanja broda", ali da je "vrijeme veoma lijepo".

"Na gornjoj palubi ima oko 200 dječaka koji marširaju i pjevaju, drugi igraju domine i karte u salonima, neki čitaju, neki pišu, sve je sasvim drugačije od onoga što biste očekivali da vidite na moru", navodi se, između ostalog, u pismu putnika sa Titanika, prenosi Srna.

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Hodžis je poginuo nakon što je Titanik, koji je udario u santu leda, potonuo 15. aprila 1912. godine, u tragediji koja je odnijela 1.500 života, a njegovo tijelo je kasnije pronađeno i sahranjeno na groblju Fervju u Halifaksu, u Novoj Škotskoj u Kanadi.

Aukcionar Endru Oldridž je kazao da su pisma koja su napisali putnici druge klase jedna od najrjeđih.

"Ovo pismo nam pruža istorijski neprocjenjiv uvid u to kakav je bio život putnika druge klase na najpoznatijem brodu koji je ikada isplovio morem. On opisuje brod i putnike i kako su provodili vrijeme. Pa ipak, nešto više od četiri dana kasnije, Titanik je ležao na dnu sjevernog Atlantika", rekao je Oldridž.

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