Prsluk za spasavanje sa Titanika ide na aukciju: Na njemu je 8 potpisa preživjelih, a cijena ostavlja bez daha

15.04.2026 16:32

Олупина Титаника
Prsluk za spasavanje koji je nosila putnica prve klase, Lora Mejbl Frankateli, tokom nesreće u kojoj je potonuo Titanik 1912. godine, biće ponuđen na aukciji, sa procijenjenom vrijednošću do 400.000 evra.

Prsluk je Frankateli stavila prije nego što je ušla u čamac za spasavanje broj jedan, pošto je brod udario u ledeni breg, u noći 14. aprila 1912. godine. Ona je kasnije potpisala prsluk, zajedno sa još sedam preživjelih.

Jedini ponuđen na prodaju

Frankateli je preminula 1967. godine, a prsluk je ostao u njenoj porodici sve dok ga prije oko 20 godina nije kupio britanski privatni kolekcionar.

Riječ je o jednom od rijetkih sačuvanih prsluka za spasavanje sa Titanika i jedinom koji je do sada ponuđen na prodaju.

Prsluk krem boje, koji je proizvela kompanija "Fosbery & Co", sastoji se od 12 platnenih džepova ispunjenih plutom, sa naslonima za ramena i bočnim kaiševima.

Ukrcala se u Šerburu

Frankateli, tada 22-godišnja sekretarica iz Lambeta u južnom Londonu, ukrcala se na Titanik u Šerburu i putovala u kabini E-36.

Radila je za modnu dizajnerku Lusi Daf-Gordon, koja je putovala sa suprugom, baronetom Kosmom Daf-Gordonom.

Ona se kasnije prisjećala da joj je jedan čovjek stavio prsluk za spasavanje i rekao da je riječ samo o mjeri predostrožnosti.

Kada su stigli na gornju palubu, vidjela je da je more bliže brodu nego ranije i shvatila da Titanik tone.

"Karpatija" u spasilačkoj misiji

Frankateli i bračni par Daf-Gordon na kraju su ušli u čamac za spasavanje broj jedan, koji je mogao da primi 40 ljudi, ali je spušten sa samo 12 putnika i članova posade.

Preživjeli su kasnije spaseni kada ih je pokupio parobrod "RMS Karpatija", koji je stigao oko dva sata nakon što je Titanik potonuo.

Na istom parobrodu je završio i Nikola Lulić, Srbin iz ličkog sela Konjsko Brdo.

"Izuzetno dirljiv i kultni predmet"

Poslije nesreće, Frankateli se vratila u Britaniju, a 1913. godine se udala za švajcarskog hotelskog menadžera Maksimilijana Heringa. Par se 1916. preselio u Njujork, gdje su vodili hotele i restoran.

Nakon muževljeve smrti 1951. godine, ona se 1954. vratila u Britaniju.

Aukcionar Endru Oldridž rekao je da je riječ o "izuzetno dirljivom i kultnom predmetu", jer je većina preostalih prsluka sa Titanika u muzejima i nikada neće biti prodata.

Prsluk je ranije bio izložen u Muzeju Titanika u Pidžon Fordžu u Tenesiju, kao i u muzeju "Titanik Belfast".

Aukcija je zakazana za 18. april, prenosi Tanjug.

