Tinejdžer pokušao da se kandiduje za poslanika u Nigeriji: Tvrdio da ima 30 godina i patuljast rast

26.05.2026 09:35

Foto: Akereyejo/X/Screenshot

Nigerijski tinejdžer Mahmud Sadis Baba, poznat kao Abin al Abin Džadžau (Čudo Zarije), pokušao je da inspiriše promjene u nigerijskoj politici i da se kandiduje za poslanika Narodne skupštine te zemlje ispred stranke Sveprogresivni kongres (APC), ali je diskvalifikovan nakon što je otkriveno da je rođen 2010. godine, a ne 1995. godine, kako je tvrdio.

Političar, koji je tvrdio da ima patuljasti rast, i da ima 30 godina, povukao se sa nigerijskih parlamentarnih izbora zbog optužbi za manipulaciju godinama, prenosi list Ratopati.

Baba, stanovnik Sabon Garija, rekao je u svom video-obraćanju biračima da ima završenu srednju školu i da je ranije radio kao vozač, kao i da su njegov nizak rast i djetinjasti izgled posljedica patuljastog razvoja, prenosi Tanjug.

On je članovima stranke u video-izjavi rekao "ovo nije o meni, ovo je u ime naroda, narod me je pozvao da im služim i ja ću služiti", što je postala najcitiranija politička izjava na nigerijskim društvenim mrežama.

Izbori za Nacionalnu skupštinu Nigerije zahtijevaju da kandidati imaju najmanje 25 godina, ali su fotografije pasoša i izvoda iz matične knjige rođenih i školskih dokumenata povezanih sa Mahmudom Sadis Babom pokazale da je on samo tinejdžer.

Nakon početka njegove izborne kampanje, Babin bivši učitelj takođe se javio medijima i potvrdio da je predavao Babi u nižim razredima srednje škole i da on ima samo 16 godina, što je dodatno pojačalo kontroverzu.

Partija APC, kojoj je Baba pripadao, u početku ga je branila, tvrdeći da je to bila planirana propaganda protiv njega ali kako su se dokazi gomilali, stranka ga je diskvalifikovala pod optužbom za prevaru zbog godina.

Baba je potom napisao pismo predsjedniku APC-a u kojem je objavio svoje povlačenje iz kandidature nakon konsultacija sa strankom.

