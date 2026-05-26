Tuča ispred kafića: Povrijeđene tri osobe, među njima maloljetnik

Tri osobe, od kojih je jedno maloljetno, povrijeđene su u fizičkom sukobu ispred ugostiteljskog objekta u Tesliću.

Policija u vezu sa ovim nasilničkim ponašanjem dovodi šest lica sa područja tog grada, saopšteno je iz PU Doboj.

Incident je prijavljen u subotu, 23. maja, a policija u vezu sa ovim slučajem dovodi lica čiji su inicijali I.I, S.P, V.M, M.R, S.L. i D.Đ.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj izjasnio se da događaj ima obilježja krivičnog djela nasilničko ponašanje.

U saopštenju je navedeno i da je Policijskoj stanici Doboj dva juče prijavljena provala u pomoćni objekat na području ovog grada i u toku je rasvjetljavanje krivičnog djela teška krađa.