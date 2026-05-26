Dvoje maloljetnika teško povrijeđeno prilikom pada sa motocikla

Autor:ATV
Komentari:0
Dvoje maloljetnika teško je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u trebinjskom naselju Mokri Dolovi.
Nezgoda se dogodila u ulici Republike Srpske, kada su maloljetnici, koji su se nalazili na motociklu, iz za sada nepoznatih razloga izgubili kontrolu i pali sa vozila.
Suprotno prvim nezvaničnim informacijama, u nezgodi nije učestvovalo drugo vozilo, već je riječ o samostalnom padu.
Na lice mjesta odmah su izašli pripadnici Policijske uprave Trebinje i ekipa Službe hitne medicinske pomoći.
Zbog ozbiljnosti zadobijenih povreda, maloljetnici su sinoć oko 23 časa, vozilima Hitne pomoći, hitno prevezeni u Klinički centar u Podgorici na dalje liječenje.
Policija je obavila uviđaj, a tačne okolnosti pod kojima je došlo do ovog pada biće poznate nakon završene istrage.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Hronika
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
10 h0
Hronika
13 h0
Hronika
16 h0
Najnovije
08
41
08
39
08
30
08
28
08
28
Trenutno na programu