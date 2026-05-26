Dvoje maloljetnika teško povrijeđeno prilikom pada sa motocikla

ATV
26.05.2026 07:31

Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Dvoje maloljetnika teško je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u trebinjskom naselju Mokri Dolovi.

Nezgoda se dogodila u ulici Republike Srpske, kada su maloljetnici, koji su se nalazili na motociklu, iz za sada nepoznatih razloga izgubili kontrolu i pali sa vozila.

Suprotno prvim nezvaničnim informacijama, u nezgodi nije učestvovalo drugo vozilo, već je riječ o samostalnom padu.

Na lice mjesta odmah su izašli pripadnici Policijske uprave Trebinje i ekipa Službe hitne medicinske pomoći.

Zbog ozbiljnosti zadobijenih povreda, maloljetnici su sinoć oko 23 časa, vozilima Hitne pomoći, hitno prevezeni u Klinički centar u Podgorici na dalje liječenje.

Policija je obavila uviđaj, a tačne okolnosti pod kojima je došlo do ovog pada biće poznate nakon završene istrage.

