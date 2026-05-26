Netanjahu: Izraelskoj vojsci naloženo da pojača napade na Hezbolah

26.05.2026 07:28

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je naložio izraelskim odbrambenim snagama da intenziviraju napade, odnosno "još jače pritisnu gas" u operacijama protiv libanskog militantnog pokreta Hezbolaha.

Netanjahu je u video-obraćanju kasno u ponedjeljak naveo da je Izrael u ratu sa Hezbolahom i da su izraelske snage posljednjih nedjelja eliminisale više od 600 pripadnika te grupe, prenosi Tajms of Izrael.

- Mi smo u ratu sa Hezbolahom. Samo u posljednjim nedjeljama naši hrabri borci eliminisali su više od 600 terorista - rekao je Netanjahu.

On je dodao da izraelske snage neće obustaviti operacije, već će ih dodatno intenzivirati.

- Ne skidamo nogu sa gasa. Naprotiv, naložio sam da se pritisne pedala još jače - poručio je izraelski premijer.

Netanjahu je naveo da Hezbolah izvodi napade dronovima, uključujući i sajber-aktivirane bespilotne letjelice, ali da Izrael ima specijalne timove koji rade na neutralisanju te prijetnje.

- Napadaćemo ih. Oni nas napadaju dronovima i sajber-dronovima, ali mi ćemo to riješiti. Ono što je sada potrebno jeste da pojačamo udare i povećamo silu. Udarićemo odlučno - rekao je Netanjahu.

(Tanjug)

