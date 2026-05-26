Netanjahu: Izraelskoj vojsci naloženo da pojača napade na Hezbolah

Autor:ATV
Komentari:0
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je naložio izraelskim odbrambenim snagama da intenziviraju napade, odnosno "još jače pritisnu gas" u operacijama protiv libanskog militantnog pokreta Hezbolaha.
Netanjahu je u video-obraćanju kasno u ponedjeljak naveo da je Izrael u ratu sa Hezbolahom i da su izraelske snage posljednjih nedjelja eliminisale više od 600 pripadnika te grupe, prenosi Tajms of Izrael.
Svijet
Horor u Njemačkoj: Migrant u toaletu škole zlostavljao djevojčicu
- Mi smo u ratu sa Hezbolahom. Samo u posljednjim nedjeljama naši hrabri borci eliminisali su više od 600 terorista - rekao je Netanjahu.
On je dodao da izraelske snage neće obustaviti operacije, već će ih dodatno intenzivirati.
- Ne skidamo nogu sa gasa. Naprotiv, naložio sam da se pritisne pedala još jače - poručio je izraelski premijer.
Netanjahu je naveo da Hezbolah izvodi napade dronovima, uključujući i sajber-aktivirane bespilotne letjelice, ali da Izrael ima specijalne timove koji rade na neutralisanju te prijetnje.
Hronika
Tragedija na planini u BiH: Nakon velike potrage pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske
- Napadaćemo ih. Oni nas napadaju dronovima i sajber-dronovima, ali mi ćemo to riješiti. Ono što je sada potrebno jeste da pojačamo udare i povećamo silu. Udarićemo odlučno - rekao je Netanjahu.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
08
41
08
39
08
30
08
28
08
28
Trenutno na programu