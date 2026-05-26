Čudo Svete Glikerije: Zašto baš danas treba biti posebno oprezan?

26.05.2026 07:07

Чудо Свете Гликерије: Зашто баш данас треба бити посебно опрезан?
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetu mučenicu Glikeriju.

Ova svetiteljka, koja je živjela u 2. vijeku, ostala je upamćena po svojoj nepokolebljivoj vjeri i čudima koja su pratila njeno stradanje.

Ko je bila Sveta mučenica Glikerija?

Sveta mučenica Glikerija je za vrijeme "nečastivog" cara Antonina bila pozvana da prinese žrtvu idolu Dijevom. Nacrtala je krst na svome čelu, pa kad je namjesnik carski upitao gdje je njena lampada (jer su svi nosili lampe u rukama), Glikerija je pokazala krst na čelu i rekla: "Ovo je moja lampada."

Zbog ovoga je bačena u tamnicu kako bi umrla od gladi. Ali, anđeo Božji joj se javljao i davao joj nebesku hranu. Kada je poslije izvjesnog vremena namjesnik otvorio tamnicu da provjeri da li je umrla, iznenadio se kad je vidio Glikeriju živu, zdravu i svjetlom obasjanu.

Čudesno stradanje i sila svetiteljke

Zatim je baciše u peć ognjenu, ali je ostala nepovrijeđena od ognja. Stojeći usred ognja, ona je hvalila Gospoda, spominjući čudo na tri otroka u peći vavilonskoj. Najzad je bila bačena pred lavove, i pomolivši se Bogu, ova sveta djevica predala je dušu svoju Gospodu, za koga je junački pretrpjela mnoge muke. Glikerija je preminula 177. godine.

Iz njenih moštiju poteklo je cjelebno miro, kojim su se liječili bolesnici od najtežih bolesti.

Zašto se danas izbjegava meso i vatra?

U mnogim dijelovima Srbije vlada običaj da se na današnji dan ne sprema niti jede meso, jer se vjeruje da se tako sprječava bolest.

Takođe, prema narodnom vjerovanju, danas se izbjegava paljenje vatre poslije podneva. U selima se tradicionalno ne lože peći, niti pale svijeće, kako bi se dom zaštitio od nesreća i kako bi se ispoštovala svetost ovog dana.

(Kurir)

