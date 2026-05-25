„Autoputevi trpili finansijsku štetu zbog neotvaranja novog graničnog prelaza“

Vršilac dužnosti direktora Autoputeva Republike Srpske Radovan Višković kazao je da je ovo preduzeće trpilo finansijsku štetu zbog neotvaranja novog graničnog prelaza u Gradišci te je izrazio nadu da više nikada neće doći do nove blokade.

„Ja sam često imao jedan komentar, koji nije moj nego Andrićev, a to je – Gdje prestane razum, tu nastaje Bosna i Hercegovina. Zaista je suludo takve stvari i komentarisati. Zdrav razum sam sebi postavi pitanje- Pa zar to treba komentarisati? Zar najsavremeniji granični prelaz, koji je urađen, sve procedure završene, a koje su nažalost trajale 10, 15 godina kao Skadar na Bojani i kada je sve to završeno onda se pojavi neka persona, kojoj ne želim ni da izgovorim ime jer nije uopšte značajno, i nekim svojim administrativnim radnjama i glasanjem i neglasanjem u suštini ne dozvoli da se taj granični prelaz koristi“, rekao je Višković.

Višković je naglasio da su Autoputevi trpili finansijsku štetu neotvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška jer jedan broj građana BiH, ne samo Republike Srpske se odlučio da ne koristi stari granični prelaz u Gradišci,a razlog tome su gužve i višesatna čekanja.

„Sada kada imamo integrisani granični prelaz sa Hrvatskom i kada je Hrvatska poslije niza godina sagradila od Okučana do novog graničnog prelaza i brzu cestu, a sa naše strane i auto-put. Onda, naša očekivanja da će to ići u tom pravcu te će i oni korisnici tog graničnog prelaza biti korisnici i napih auto-puteva i svakako podignuti prihode putarine na našim auto-putevima. To je jedna stran medalje“, rekao je Višković.

Kako je naglasio, rekacijama iz BiH zbog neotvaranja novog graničnog prelaza više je opstruisana BiH nego Republika Srpska.

„Maltretirali ljude da tamo satima u koloni čekaju, da na mostu, često se dešavalo, bio sam živi svjedok, prelazeći nekada od jednog do drugog graničnog prelaza, od BiH do Hrvatske, čitavim mostom bude kolona vozila, autobusa, kamiona, tako da je slobodna samo jedna traka i onda, može se desiti da u nekom hitnomslučaju morate krenuti negdje da prođete, a u suprotnom pravcu vam neko drugi ide, stvori se čep kao i nemogućnost mimoilaženja“, rekao je Višković.

On je naglasio da se nikada više ne bi smjelo dozvoliti da novi granični prelaz u Gradišci kao i most preko rijeke Save bude doveden u pitanje.

„Ja zaista mislim da će razum prevladati i da će taj most u punom kapacitetu ostati otvoren od tih sto dana jer je zaista urađen po najnovijim standardima čak je bilo i pomoći Evropske unije, kao i crinaskog terminala i mosta i pristupnih saobraćajnica. Nikada se više ne bi smjelo dozvoliti da neko kaže e sad se mi opet vraćamo. To je isto kao da vam neko omogući da se sto dana vozite u Mercedesu i onda nakon tih sto dana kaže – sada se ponovo vraćaš u Jugića, u Stojadina ili nešto drugo, tako da se to ne može porediti. Ja mislim da će taj most nadživjeti sve nas i koji su blokirali i nas koji smo se radovali“, zaključio je Višković.