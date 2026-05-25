Minić: Veoma dobra bezbjednosna situacija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je bezbjednosna situcija u Republici Srpskoj veoma dobra, te da nema kriminalnih grupa i drugih organizacija koje predstavljaju opasnost u društvu.

Minić je istakao da Policija Srpske radi kvalitetno svoj posao, ali da je za procesuiranje krivičnih d‌jela adresa tužilaštvo.

"Tuližaštvo treba da informiše javnost šta i kako rade", dodao je Minić, prenosi Srna.

On je tokom rasprave u Narodnoj skupštini o izvještaju o radu MUP-a Srpske za prošlu godinu napomenuo da je MUP Srpske podio 160 izvještaja o počinjenim krivičnim d‌jelima u preduzeću "Šume Republike Srpske", od kojih 50 prema direktorima i rukovodiocima.

"Kada je u pitanju preduzeće 'Elektroprivreda', podneseni su izvještaji protiv 62 lica, od kojih 45 odgovornih lica, direktora i rukovodilaca", naveo je Minić.

On je podsjetio da Vlada Republike Srpske permanentno ulaže u opremu i školovanje policajaca, te istakao da će tako i ostati.

"Problem jeste bezbjednost u saobraćaju, insistiram da budu pojačane kontrole. Bez obzira na postavljene kamere, za koje vozači već znaju gd‌je su, moramo unaprijediti ovaj segment bezbjednosti, a činjenica jeste da mnogo vozača upravlja vozilom pod dejstvom opijata", rekao je Minić.