Dodik: Formiran pravni tim za istragu zločina nad Srbima u Konjicu i ulogu Sene Uzunović

Formirao sam pravni tim s ciljem da do kraja istraži sve okolnosti zločina nad Srbima u Konjicu i ulogu Sene Uzunović u prikrivanju zločina i nekažnjavanju odgovornih, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Srpske žrtve ne mogu biti manje vrijedne i ne postoje zločini nad Srbima koji će biti zaboravljeni samo zato što je Uzunović godinama pokušavala da ih sakrije ćutanjem, strahom ili političkom zaštitom", naveo je Dodik na svom Iks-u.

Srpske žrtve ne mogu biti manje vrijedne i ne postoje zločini nad Srbima koji će biti zaboravljeni samo zato što je… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 25, 2026

Kako Dodik dalje navodi, Republika Srpska ima obavezu prema svom narodu, prema ubijenima i prema njihovim porodicama da istraje do istine i pravde. "Zločini ne zastarijevaju", naglasio je Dodik te dodao:

"Ne zastarijevaju ni imena srpske djece i porodica ubijenih u Konjicu i Bradini. Nećemo zaboraviti ni Petra i Pavla Golubovića, ni srpske porodice koje su stradale samo zato što su bile srpske. Kao što nećemo zaboraviti ni ulogu Sene Uzunović. Dok postoji Republika Srpska, postojaće i obaveza da se za njihovu istinu i pravdu borimo do kraja".