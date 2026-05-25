Vukanović pokušao prekinuti Stevandićevu konferenciju

Nakon što ga je ranije danas predsjednik NSRS Nenad Stevandić udaljio iz sale zbog neprimjerenog ponašanja, poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović pokušao je prekinuti konferenciju Stevandića.

Vukanović je nastavio verbalno da se sukobljava sa Stevandićem, te je moralo reagovati obezbjeđenje.

Podsjećamo, Stevandić je održao konferenciju za novinare nakon što su poslanici vlasti i opozicije postigli kompromis o Deklaraciji o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, o kojoj se danas raspravljalo.