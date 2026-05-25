Mučne scene sa srpskog auto-puta: Blokirali prolaz vatrogascima, pa divljali zaustavnom trakom

Još jedan snimak koji svjedoči o potpunom odsustvu saobraćajne kulture, ali i elementarne empatije kod dijela srpskih vozača, zapalio je društvene mreže.

Tokom dramatične hitne situacije i požara, vozila vatrogasne službe pod rotacijom bukvalno nisu mogla da se probiju kroz kolonu i stignu na mjesto nesreće, jer su im put preprečili – bahati vozači.

Da stvar bude gora, umjesto da se sklone, pojedinci su situaciju iskoristili da zaustavnom trakom "zaobiđu" gužvu, svjesno blokirajući prolaz onima od kojih zavise ljudski životi.

Svjedočanstva iz kolone: "Ovo nije normalno, voze pun gas iza hitne!"

Ispod objavljenog snimka odmah su se usijali komentari ogorčenih građana, a javili su se i ljudi koji su svjedočili ovom haosu na licu mjesta:

"Ja sam trenutno u toj koloni. Ljudi voze i iza vatrogasaca pun gas i iza hitne pomoći. Ovo zaista nije normalno", glasi jedan od komentara sa terena koji svjedoči o potpunom bezakonju na putu.

Građani u komentarima podsjećaju na primere iz inostranstva, pitajući se da li ćemo mi ikada dostići taj nivo svijesti:

"Zato je u Sloveniji i Austriji pravilo da se sredina uvijek ostavlja prazna čim se saobraćaj uspori!"

"Apsolutno na bilo kakvom zastoju na autoputu se naše Srbende provlače kroz zaustavnu traku, naprave opšti kuršlus i poslije hitna služba ne može da prođe. Dokle više?"

Šta kaže zakon, a šta traže bijesni građani?

Nema tu mjesta priči o "kulturi" ili "nekulturi" – u pitanju je grubo kršenje zakona. Zakon o bezbjednosti saobraćaja je jasan: Kada čujete ili vidite vozilo sa rotacijom, dužni ste da mu omogućite nesmetan prolaz. Na putevima sa više traka, vozači su zakonski obavezni da formiraju hitni koridor – oni u lijevoj traci se pomeraju skroz ulijevo, a oni u desnoj skroz udesno. Zaustavna traka mora ostati potpuno prazna!

Bijesni građani zbog ovog incidenta traže hitnu i najstrožu reakciju policije:

"Za vatrogascima treba odmah da ide policija! Svakome ko se zatekne u zaustavnoj traci na licu mjesta treba oduzeti vozačku dozvolu, isključiti vozilo iz saobraćaja, a kaznu odrezati na minimum 200.000 dinara. Treba poslati policajce na motorima da slikaju tablice i šalju 'razglednice' na kućnu adresu, jer se drugačije nećemo opametiti!"

Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje da li su kazne u Srbiji premale za ponašanje koje direktno može ugroziti nečiji život koji u tim trenucima visi o koncu.

