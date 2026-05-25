Povrijeđen motociklista, prevezen na UKC

Vozač motocikla iz Lopara L.P. povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Zvornik–Tuzla u mjestu Mahala, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Vozač motocikla je prevezen u Bolnicu Zvornik, odakle je na dalje liječenje upućen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila juče, učestvovao je automobil "golf", kojim je upravljalo lice S.S. iz Doboj Istoka, kao i parkirano vozilo "pasat".