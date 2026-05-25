PU Banjaluka: Pet pijanih vozača uhapšeno nakon udesa

Autor:ATV
Komentari:0
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su tokom proteklog vikenda uhapsili pet vozača, jer su upravljajući vozilima pod dejstvom alkohola učestvovali u saobraćajnim nezgodama.
Policijski službenici su 22. maja u Kneževu uhapsili Ž.S. iz Viteza, jer je upravljajući putničkim vozilom učestvovalo u saobraćajnim nezgodama. Ispitivanjima na na prisustvo alkohola kod uhapšenog je utvrđeno prisustvo od 3,06 g/kg alkohola u organizmu.
Svijet
Rusi ''udarili'' na avion u kojem je bio britanski ministar
R.G, D.M, D.G. i N.R. svi iz Banjaluke uhapšena 23. maja jer su upravljajući putničkim vozilima učestvovali u saobraćajnim nezgodama.
Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod R.G. utvrđeno je prisustvo od 2,25 g/kg, kod lica D.M. od 1,63 g/kg, kod lica D.G. od 2,42 g/kg i kod lica N.R. od 1,76 g/kg alkohola u organizmu.
Srbija
Tramvaj "uletio" u zgradu: Objavljen snimak teške nezgode u Beogradu
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaje na licu mjesta saobraćajnih nezgoda, a nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenih vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
1 h0
Scena
1 h0
Republika Srpska
1 h5
Srbija
1 h0
Najnovije
Trenutno na programu