PU Banjaluka: Pet pijanih vozača uhapšeno nakon udesa

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su tokom proteklog vikenda uhapsili pet vozača, jer su upravljajući vozilima pod dejstvom alkohola učestvovali u saobraćajnim nezgodama.

Policijski službenici su 22. maja u Kneževu uhapsili Ž.S. iz Viteza, jer je upravljajući putničkim vozilom učestvovalo u saobraćajnim nezgodama. Ispitivanjima na na prisustvo alkohola kod uhapšenog je utvrđeno prisustvo od 3,06 g/kg alkohola u organizmu.

R.G, D.M, D.G. i N.R. svi iz Banjaluke uhapšena 23. maja jer su upravljajući putničkim vozilima učestvovali u saobraćajnim nezgodama.

Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod R.G. utvrđeno je prisustvo od 2,25 g/kg, kod lica D.M. od 1,63 g/kg, kod lica D.G. od 2,42 g/kg i kod lica N.R. od 1,76 g/kg alkohola u organizmu.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka izvršili su uviđaje na licu mjesta saobraćajnih nezgoda, a nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenih vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci.