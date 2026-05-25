Pucnjava u Sarajevu: Ranjen muškarac

Sinoć je u Sarajevu, naselje Alipašino Polje, došlo do pucnjave u kojoj je teško povrijeđen mladić.

Pucnjava se desila malo prije ponoći, a na lice mjesta izašle su policijske patrole i ekipe Hitne pomoći.

"Prijavljen događaj u 23.45 sati, u ulici Trg ZAVNOBiH-a. Muškarac B.H. zadobio povredu, nastalu upotrebom vatrenog oružja. Policijski službenici intenzivno rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja", potvrdila je Mersiha Novalić, portparolka Uprave MUP-a KS za "Avaz".

Region Smrt prekinula suđenje: Preminuo starac koji je suprugu izudarao štapom

Prema nezvaničnim informacijama, njegovo zdravstveno stanje je teško.

Motiv napada za sada nije poznat, prenosi Avaz.