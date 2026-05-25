Pao piroman iz Čumićevog Sokačeta: Zbog neraščišćenih računa zapalio lokal

25.05.2026 08:33

Foto: Ron Lach/Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brze i efikasne akcijom uhapsili su D. K. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

On se tereti da je 21. maja u samom centru Beograda, u Čumićevom sokačetu, namjerno izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu.

Kako Telegraf saznaje, policija je došla do šokantnog video-snimka sa sigurnosnih kamera na kojem se jasno vidi trenutak napada.

Na snimku se vidi kako osumnjičeni D. K., sa kačketom na glavi kako bi sakrio lice, prilazi lokalu. On je u rukama nosio flašu sa zapaljivom tečnošću, kojom je isprskao objekat, a potom ga zapalio. Nakon što je buknula vatra, napadač je ekspresno pobjegao sa lica mjesta u nepoznatom pravcu.

Motiv - neraščišćeni računi i dugovi?

Lokal koji je bio meta piromana nalazi se u vlasništvu ruskog državljanina. Prema prvim nezvaničnim informacijama iz istrage, motiv za ovaj napad nisu ksenofobija ili slučajni vandalizam, već neraščišćeni novčani računi.

Sumnja se da je D. K. angažovan ili da je sam odlučio da zapali lokal zbog neplaćenog novčanog duga koji odranije postoji između uključenih strana.

On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje kod nadležnog tužioca, dok policija nastavlja intenzivnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog incidenta, kao i tačan iznos duga oko kog su se sukobili.

