Logo
Large banner

Đoković preokretom do 2. kola Rolan Garosa

Autor:

ATV
25.05.2026 08:15

Komentari:

0
Новак Ђоковић из Србије слави послије побједе у мечу првог кола мушког сингла у тенису против Француза Ђованија Мпешија Перикара на Отвореном првенству Француске у Паризу, у недељу, 24. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspješno je startovao na Rolan Garosu, pošto je sinoć savladao Francuza Đovanija Petši-Perikara rezultatom 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Tako je Đoković krenuo u pohod ka četvrtom peharu u Bulonjskoj šumi, a 25. Grend slem u karijeri, kojim bi postao rekorder po trofejima sa četiri najveća ATP turnira.

Meč je trajao dva sata i 51 minut.

Njegov naredni rival biće ponovo Francuz Valentin Roaje, koji je savladao Uga Delijena iz Bolivije 3:0 (6:4, 6:2, 6:2).

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

tenis

teniser

Rolan Garos

Rolan Garos 2026

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Tenis

Gdje možete gledati prvi meč Đokovića na Rolan Garosu

20 h

2
Миомир Кецмановић

Tenis

Kecmanović munjevito do drugog kola Rolan Garosa

21 h

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Tenis

Đoković dobio udarni termin na startu Rolan Garosa

2 d

2
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Tenis

Đoković otvorio dušu: Boli me

2 d

0

  • Najnovije

11

36

Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

11

32

Umro čovjek koji je izmislio dragstor

11

23

Švajcarski voz stigao u Banjaluku

11

22

Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

11

19

Banjalučanin Kosta Kondić odbio BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner