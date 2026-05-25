Đoković preokretom do 2. kola Rolan Garosa

Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspješno je startovao na Rolan Garosu, pošto je sinoć savladao Francuza Đovanija Petši-Perikara rezultatom 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Tako je Đoković krenuo u pohod ka četvrtom peharu u Bulonjskoj šumi, a 25. Grend slem u karijeri, kojim bi postao rekorder po trofejima sa četiri najveća ATP turnira.

Meč je trajao dva sata i 51 minut.

Njegov naredni rival biće ponovo Francuz Valentin Roaje, koji je savladao Uga Delijena iz Bolivije 3:0 (6:4, 6:2, 6:2).