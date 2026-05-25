Logo
Large banner

Argentina u panici: Mesi se povrijedio

Autor:

ATV
25.05.2026 09:01

Komentari:

0
Нападач Интер Мајамија Лионел Меси (10) одлази до угла терена како би извео корнер током другог полувремена МЛС фудбалске утакмице против Филаделфије Унион, у недељу, 24. маја 2026., у Мајамију
Foto: Tanjug AP Photo/Rebecca Blackwell

Navijači reprezentacije Argentine širom svijeta sa zebnjom čekaju vijesti nakon što je Lionel Mesi u ned‌jelju veče napustio teren stadiona Nu uz očigledne probleme sa lijevom nogom.

Inter Majami je savladao Filadelfija Junion rezultatom 6:4 u posljednjem meču MLS lige pred Svjetsko prvenstvo 2026, ali je rezultat pao u drugi plan zbog povrede jednog od najiščekivanijih igrača turnira.

Moglo se vid‌jeti kako Mesi u 70. minutu drži zadnji dio lijeve butine prije nego što je zatražio izmjenu, što veoma rijetko čini kada je na terenu. Zamijenio ga je Mateo Silveti, a Argentinac je odmah po izlasku krenuo ka svlačionici, prenosi b92.

Mesi nije imao potrebu za dodatnom pomoći prilikom izlaska sa terena niti na putu ka svlačionici.

Njegov nastup na ljetnjem turniru oduvijek je bio pod znakom pitanja i zavisio je od fizičke spreme pred 1. jun, kada selektor Argentine Lionel Skaloni zvanično predaje FIFI spisak od 26 igrača.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković preokretom do 2. kola Rolan Garosa

"Voleo bih da budem tamo. Da se osjećam dobro i da budem važan dio tima ako budem igrao", rekao je Mesi još u oktobru.

Tokom prethodnih nekoliko mjeseci uspijevao je da izbjegne povrede, ali je sada njegovo učešće na turniru ponovo dovedeno u pitanje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Leo Mesi

fudbaler

Argentina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драма у Торину: Фудбалери Јувентуса одбијају да изађу на терен

Fudbal

Drama u Torinu: Fudbaleri Juventusa odbijaju da izađu na teren

14 h

0
Албанија - Србија

Fudbal

Srbija je u polufinalu - ponizila Albaniju usred Tirane

1 d

3
Албанија - Србија

Fudbal

Primitivizam i sramota u Tirani tokom intoniranja srpske himne

1 d

0
Бањалучанин Матеј Стрика фудбалер Црвене звезде

Fudbal

Banjalučanin sa 16 godina debitovao za Crvenu zvezdu: Strika asistencijom oduševio Stankovića

2 d

0

  • Najnovije

11

32

Umro čovjek koji je izmislio dragstor

11

23

Švajcarski voz stigao u Banjaluku

11

22

Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

11

19

Banjalučanin Kosta Kondić odbio BiH

11

16

SIPA hapsila u Banjaluci, oduzete 43 bombe i arsenal oružja!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner