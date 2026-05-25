Argentina u panici: Mesi se povrijedio

Navijači reprezentacije Argentine širom svijeta sa zebnjom čekaju vijesti nakon što je Lionel Mesi u ned‌jelju veče napustio teren stadiona Nu uz očigledne probleme sa lijevom nogom.

Inter Majami je savladao Filadelfija Junion rezultatom 6:4 u posljednjem meču MLS lige pred Svjetsko prvenstvo 2026, ali je rezultat pao u drugi plan zbog povrede jednog od najiščekivanijih igrača turnira.

Moglo se vid‌jeti kako Mesi u 70. minutu drži zadnji dio lijeve butine prije nego što je zatražio izmjenu, što veoma rijetko čini kada je na terenu. Zamijenio ga je Mateo Silveti, a Argentinac je odmah po izlasku krenuo ka svlačionici, prenosi b92.

Mesi nije imao potrebu za dodatnom pomoći prilikom izlaska sa terena niti na putu ka svlačionici.

Njegov nastup na ljetnjem turniru oduvijek je bio pod znakom pitanja i zavisio je od fizičke spreme pred 1. jun, kada selektor Argentine Lionel Skaloni zvanično predaje FIFI spisak od 26 igrača.

"Voleo bih da budem tamo. Da se osjećam dobro i da budem važan dio tima ako budem igrao", rekao je Mesi još u oktobru.

Tokom prethodnih nekoliko mjeseci uspijevao je da izbjegne povrede, ali je sada njegovo učešće na turniru ponovo dovedeno u pitanje.