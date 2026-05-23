Srbija je u polufinalu - ponizila Albaniju usred Tirane

Fudbalska reprezentacija Srbije u soki ponizila je Albaniju na njihovom terenu u četvrtfinalu Evropskog prvenstva sa 3:0, čime su se plasirali među četiri najbolje selekcije Starog kontinenta.

Srbija je imala dosta neprijateljsku atmosferu. Već po izlasku na teren su ih zasuli zvižducima sa tribina, pokazivali su im i srednji prst... Himna Bože pravde je u potpunosti izviždana.

Na početku meča je Albanija bila ta koja je krenula ofanzivno, ali to je trajalo svega osam minuta. Tada je Miloš Dimitrijević pogodio stativu i prodrmao čitavu ekipu. Samo dva minuta kasnije - nova stativa.

Albanija je prva uspjela da zatrese mrežu Srbije, ali je Hodža igrao rukom. Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 0:0. Potom, uslijedila je apsolutna rapsodija u drugom poluvremenu.

Igrao se 28. minut, kada je Dejan Damjanović Boske dobio loptu u prostor, a onda je lukavo savladao golmana Albanije Berišu. Napadali su Albanci, tražili su priliku da ugroze raspoloženog Živkovića.

Samo 10 minuta kasnije, Mikić je izveo aut, Jelić se oslobodio čuvara - 2:0. Tu je već bio kraj, kada je krenuo i Beriša naprijed, a to je kažnjeno novim golom za konačnih 3:0.

