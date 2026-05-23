Pronađena djevojčica koja je nestala sinoć

Djevojčica A. F. (12) , koja je nestala u Beogradu, večeras je pronađena.
Najvažnije informacije potvrdio je njen otac, koji se zahvalio svima koji su učestvovali u potrazi ili širili vijest o njenom nestanku.
"Hvala, pronašli su je! Živa je i zdrava je", izjavio je otac.


Podsjetimo, ona je nestala u petak uveče kod Malog Mokrog Luga, između 21 i 22 časa.
U trenutku nestanka na sebi je imala svjetloplave pocijepane farmerke zvoncare i bijele patike.
