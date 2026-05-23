Logo
Large banner

Srpska jagnjad odletjela u Alžir: Evo koliko su koštale avionske karte za njih

Autor:

ATV
23.05.2026 14:28

Komentari:

0
Јагњад затворена у штали.
Foto: Pexels/Ramhari Karki

Srbija je danas napravila veliki iskorak u poljoprivrednoj proizvodnji, realizovavši prvi izvoz žive jagnjadi za tržište Alžira, potvrdio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

Pošiljka je na put krenula specijalizovanim avionom nešto prije ponoći, što predstavlja značajan logistički poduhvat.

Ministar Glamočić je ukazao na visoke troškove ovog poduhvata, ali i na činjenicu da je kvalitet srpske robe presudio da se ispune strogi međunarodni standardi.

„Samo kada se preračuna na jedno jagnje, avionska karta iznosi 250 evra. Nije malo, ali je u pitanju specijalni avion i transport zbog dobrobiti životinja. Velika je potražnja za jagnjadima i dobro je što je Srbija pokazala da ima kvalitetnu robu“, rekao je Glamočić.

Бака Прасе запаљен аутомобил

Scena

Potvrđena optužnica protiv muškarca za kojeg se sumnja da je zapalio automobil Bake Praseta

Glamočić je naglasio da država aktivno radi na otvaranju novih tržišta, posebno nakon razgovora sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

„Planiramo da na Pešteru napravimo centar gdje ćemo pojačati proizvodnju, jer imamo šansu za izvoz, ne samo u Emirate, već i na druga tržišta azijskih zemalja“, istakao je ministar.

Osim izvoza, država nastavlja sa snažnom podrškom domaćim proizvođačima. U toku je kreditna linija koja traje do 30. juna, a u maju i junu se očekuju javni pozivi za uzgoj junadi za tov. Ministar je podsjetio i da je nedavno završen poziv za nabavku priplodnih grla, dok poziv za tovna grla ostaje otvoren do 11. juna, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

jagnjad

Ujedinjeni Arapski Emirati

izvoz

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Запаљен аутомобил Баке Прасета

Scena

Potvrđena optužnica protiv muškarca za kojeg se sumnja da je zapalio automobil Bake Praseta

2 h

0
Напад на колеџ у Русији

Svijet

Porastao broj žrtava u napadu na studentski dom u Starobeljsku

2 h

0
Болесни детаљи из затвора: Алексић кувао мачке, па "частио" друге затворенике

Region

Bolesni detalji iz zatvora: Aleksić kuvao mačke, pa "častio" druge zatvorenike

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Hronika

Lijepe vijesti iz bh. grada: Pronađena osoba koja je nestala prije četiri dana

2 h

0

Više iz rubrike

киша невријеме падавине обилне

Srbija

Hitno upozorenje: U ove dijelove nevrijeme stiže još večeras

20 h

0
У бурету пронађено тијело Александра Нешовића Баје

Srbija

Objavljene šokantne fotografije zabetoniranog tijela Nešovića

23 h

0
Александар Нешовић Баја и супруга Јелена Марковић

Srbija

Supruga Aleksandra Nešovića Baje objavila dirljivu poruku

1 d

1
Полиција Србија

Srbija

Pronađena nestala djevojčica (12) iz Kačareva: Evo gdje je provela noć

1 d

0

  • Najnovije

17

08

Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

17

05

Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

16

59

Samohrani otac iz Banjaluke od ovčarstva školuje djecu i čuva ognjište

16

52

Najljepši ljudi se rađaju u ovom znaku horoskopa

16

48

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner