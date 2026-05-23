Srpska jagnjad odletjela u Alžir: Evo koliko su koštale avionske karte za njih

Srbija je danas napravila veliki iskorak u poljoprivrednoj proizvodnji, realizovavši prvi izvoz žive jagnjadi za tržište Alžira, potvrdio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

Pošiljka je na put krenula specijalizovanim avionom nešto prije ponoći, što predstavlja značajan logistički poduhvat.

Ministar Glamočić je ukazao na visoke troškove ovog poduhvata, ali i na činjenicu da je kvalitet srpske robe presudio da se ispune strogi međunarodni standardi.

„Samo kada se preračuna na jedno jagnje, avionska karta iznosi 250 evra. Nije malo, ali je u pitanju specijalni avion i transport zbog dobrobiti životinja. Velika je potražnja za jagnjadima i dobro je što je Srbija pokazala da ima kvalitetnu robu“, rekao je Glamočić.

Scena Potvrđena optužnica protiv muškarca za kojeg se sumnja da je zapalio automobil Bake Praseta

Glamočić je naglasio da država aktivno radi na otvaranju novih tržišta, posebno nakon razgovora sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

„Planiramo da na Pešteru napravimo centar gdje ćemo pojačati proizvodnju, jer imamo šansu za izvoz, ne samo u Emirate, već i na druga tržišta azijskih zemalja“, istakao je ministar.

Osim izvoza, država nastavlja sa snažnom podrškom domaćim proizvođačima. U toku je kreditna linija koja traje do 30. juna, a u maju i junu se očekuju javni pozivi za uzgoj junadi za tov. Ministar je podsjetio i da je nedavno završen poziv za nabavku priplodnih grla, dok poziv za tovna grla ostaje otvoren do 11. juna, prenosi Informer.