Logo
Large banner

Djevojčica (6) umrla nakon operacije slijepog crijeva: Roditeljima rečeno da vrate posljednji dječiji dodatak

Autor:

ATV
23.05.2026 14:52

Komentari:

0
Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Foto: Pexels/adrian vieriu

Građani Rumunije ostali su zgroženi nakon što se saznalo da je roditeljima djevojčice (6), koja je preminula u februaru ove godine nakon operacije slijepog crijeva, naređeno da vrate dječiji dodatak za posljednji mjesec života djeteta.

Djevojčica je doživjela moždanu smrt u decembru nakon apendektomije u Okružnoj bolnici Konstanca, a preminula je u februaru u bolnici u Bukureštu.

СпејсИкс ракета

Nauka i tehnologija

Lansirano najmoćnije "svemirsko čudovište" u istoriji: "Korak bliže Marsu"

Sada je porodica djevojčice dobila još jedan udarac. Roditelji su se probudili sa obavještenjem u kojem se traži da vrate dječiji dodatak od 292 leja (oko 55 evra), uplaćenom za posljednji mjesec života djevojčice, u trenucima kada se i dalje borila za život.

Rumunski mediji navode da se isto dogodilo i u slučaju dvoipogodišnjeg dječaka Denisa, koji je takođe stigao u bolnicu Grigore Aleksandresku u Bukureštu nakon operacije u Okružnoj bolnici Konstanca, a kasnije je preminuo u glavnom gradu.

U obje situacije, porodice su postavljale pitanja i tražile provjere u vezi sa načinom na koji je o djeci brinuto.

"Porodica se suoštila sa zahtjevom za povraćaj novca od AJPIS Konstanca u vidu dječijeg dodatka za jedan mjesec. Izvod iz matične knjige umrlih je izdat u februaru. U izvodu zaista piše da je datum smrti januar, ali dijete je zapravo disalo, u februaru je izdahnulo, do tad je disalo. Roditelji su imali troškove ako bismo razmatrali pravnu prirodu naknade kako bismo državnom dodatku dali namjenu koju treba da ima“, rekla je advokatica porodile Giulfer Ajsun Ismail.

Временска прогноза

Društvo

Sutra sunčano i toplije, u Hercegovini i dalje jaka bura

Prema pisanju rumunskih medija, preminula djevojčica je u decembru u Konstanci operisala slepo crevo. U operacionu salu je ušla kao zdravo dete, a nekoliko minuta po prebacivanju na intenzivnu negu došlo je do zastoja srca deteta.

Advokat porodice je ranije naveo da porodica sumnja da je došlo do medicinskih propusta i da se djevojčici nešto dogodilo tokom intubacije u operacionoj sali.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rumunija

preminula djevojčica

Operacija

Dječiji dodatak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Један предмет у кухињи има више бактерија него даска за ВЦ: Мијењајте га сваких 7 дана

Savjeti

Jedan predmet u kuhinji ima više bakterija nego daska za VC: Mijenjajte ga svakih 7 dana

2 h

0
Удес на брзој цести Клашнице-Бањалука изазвао гужве

Hronika

Udes paralisao saobraćaj: Kolaps na brzoj cesti Banjaluka-Klašnice

2 h

0
Јагњад затворена у штали.

Srbija

Srpska jagnjad odletjela u Alžir: Evo koliko su koštale avionske karte za njih

2 h

0
Запаљен аутомобил Баке Прасета

Scena

Potvrđena optužnica protiv muškarca za kojeg se sumnja da je zapalio automobil Bake Praseta

2 h

0

Više iz rubrike

Напад на колеџ у Русији

Svijet

Porastao broj žrtava u napadu na studentski dom u Starobeljsku

2 h

0
Ужас у Румунији: Комшија из пакла претукао супружнике, па на њих пуцао из пушке

Svijet

Užas u Rumuniji: Komšija iz pakla pretukao supružnike, pa na njih pucao iz puške

2 h

0
Болница

Svijet

Rijedak i opasan virus širi se Njemačkom: Gotovo svi zaraženi umiru, vakcine nema

3 h

0
Напад на колеџ у Русији

Svijet

Raste broj žrtava u Lugansku: Poginulo 11 studenata, traga se za još deset

4 h

0

  • Najnovije

17

08

Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

17

05

Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

16

59

Samohrani otac iz Banjaluke od ovčarstva školuje djecu i čuva ognjište

16

52

Najljepši ljudi se rađaju u ovom znaku horoskopa

16

48

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner