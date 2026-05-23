Djevojčica (6) umrla nakon operacije slijepog crijeva: Roditeljima rečeno da vrate posljednji dječiji dodatak

Građani Rumunije ostali su zgroženi nakon što se saznalo da je roditeljima djevojčice (6), koja je preminula u februaru ove godine nakon operacije slijepog crijeva, naređeno da vrate dječiji dodatak za posljednji mjesec života djeteta.

Djevojčica je doživjela moždanu smrt u decembru nakon apendektomije u Okružnoj bolnici Konstanca, a preminula je u februaru u bolnici u Bukureštu.

Sada je porodica djevojčice dobila još jedan udarac. Roditelji su se probudili sa obavještenjem u kojem se traži da vrate dječiji dodatak od 292 leja (oko 55 evra), uplaćenom za posljednji mjesec života djevojčice, u trenucima kada se i dalje borila za život.

Rumunski mediji navode da se isto dogodilo i u slučaju dvoipogodišnjeg dječaka Denisa, koji je takođe stigao u bolnicu Grigore Aleksandresku u Bukureštu nakon operacije u Okružnoj bolnici Konstanca, a kasnije je preminuo u glavnom gradu.

U obje situacije, porodice su postavljale pitanja i tražile provjere u vezi sa načinom na koji je o djeci brinuto.

"Porodica se suoštila sa zahtjevom za povraćaj novca od AJPIS Konstanca u vidu dječijeg dodatka za jedan mjesec. Izvod iz matične knjige umrlih je izdat u februaru. U izvodu zaista piše da je datum smrti januar, ali dijete je zapravo disalo, u februaru je izdahnulo, do tad je disalo. Roditelji su imali troškove ako bismo razmatrali pravnu prirodu naknade kako bismo državnom dodatku dali namjenu koju treba da ima“, rekla je advokatica porodile Giulfer Ajsun Ismail.

Prema pisanju rumunskih medija, preminula djevojčica je u decembru u Konstanci operisala slepo crevo. U operacionu salu je ušla kao zdravo dete, a nekoliko minuta po prebacivanju na intenzivnu negu došlo je do zastoja srca deteta.

Advokat porodice je ranije naveo da porodica sumnja da je došlo do medicinskih propusta i da se djevojčici nešto dogodilo tokom intubacije u operacionoj sali.

(Telegraf.rs)