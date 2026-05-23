Minić nakon posjete bolnici Trebinje: Obezbijediti sve što ova ustanova treba

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je nakon današnje posjete Bolnici u Trebinju da je zadovoljan informacijama koje je dobio.

Najavio je da će se u narednom periodu vidjeti da li je potrebno još nešto obezbijediti da bi ovaj objekat imao sve što treba kao jedan savremena zdravstvena ustanova.

Minić je nakon posjete sa premijerom Srbije Đurom Macutom rekao da je ovo pravljeno za kapacitet od 100.000 ljudi i da su danas razgovarali da, kada bude izgrađen i aerodrom, tu budu i sobe za ljekare koji bi dolazili sa strane jer je i medicinski turizam sve češći.

Gradovi i opštine Premijeri Srpske i Srbije obišli bolnicu u Trebinju

"Treba iskoristiti sve. Trebinje ima kapacitet", rekao je Minić novinarima.

Minić smatra da tu postoji potencijal i kapacitet koji treba uvezati i sa medicinskim dijelom.

On je dodao da je informisan da ovdje postoji potreba za još 12 ljekara, a da je više od 70 na specijalizaciji.

Minić je dodao i da mu se dopala ideja direktora da se poslije 100 dana rada napravi jedan rezime i o tome upoznaju Vlada i resorno ministarstvo kako bi se vidjelo šta eventualno treba promijeniti ili obezbijediti da bi ovaj objekat funkcionisao u pravom smislu te riječi.

Rekao je da je veoma zadovoljan onim što je sa kolegom Macutom vidio i da su ovu priliku iskoristili da posjete nekoliko pacijenata.

Napomenuo je da su od direktora bolnice obaviješteni da "magnet" radi u tri smjene, što znači da je zaista postojala potreba pacijenata za tim uslugama.

Macut: Bolnica Trebinje napravljena po evropskim standardima

Premijer Srbije Đuro Macut rekao je da je Bolnica "Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar" u Trebinju najmodernija i napravljena po visokim evropskim standardima na inicijativu tada predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i uz podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Macut je ocijenio da ovakvi projekti pokazuju koliko je važno ulagati u zdravstvo, infrastrukturu i kvalitet života građana.

Istakao je da zdravstvo ne poznaje granice, nego samo kvalitet i da je svjestan da i u Republici Srpskoj postoje i klinike, odnosno službe koje se na izuzetno dobar i visok način bave dijagnostikovanjem i liječenjem pacijenata koji tu žive, ali i ljudi koji dolaze iz Srbije.

"Posjetio sam i klinička odjeljenja i razgovarao sa osobljem i sa pacijentima. Mislim da su i usluga i nivo zdravstvene zaštite koji ovakva bolnica može da pruži i pruža stvarno jako dobra", rekao je Macut koji je obišao Bolnicu sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem i ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem.

On je naglasio da je saradnja u oblasti zdravstva, specijalizacije kadra, između Srbije i Republike Srpske dobra i da će biti nastavljena i u buduće.

"Mislim da smo otvorili neke dosta dobre teme, a to je kako poboljšati pružanje zdravstvenih usluga, kako dovesti visoko specijalizovane kadrove koji bi mogli da unaprede rad bolnice", rekao je Macut novinarima.