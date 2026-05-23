Dodik: Rukovodstvo Ukrajine u svojoj nemoći izgubilo svaki ljudski osjećaj

Autor:ATV
Komentari:6
Bombardovanje studentskog kampusa je teški ratni zločin i dokaz da je rukovodstvo Ukrajine u svojoj nemoći izgubilo svaki ljudski osjećaj, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
Dodik je osudio takvo necivilizacijsko ponašanje, te dodao kako vjeruje da će oni koji su naredili i izvršili ovaj zločin odgovarati i zasluženo biti kažnjeni.
"Rat je sam po sebi nehuman, tragičan, nosi nesreću, ali i u ratu postoje granice koje ljudi ne prelaze. Neljudi nemaju obzira. Rusija za četiri godine nikada nije bombardovala studentske domove, Ukrajina to čini", naveo je Dodik na Iksu.
Bombardovanje studentskog kampusa je teški ratni zločin i dokaz da je rukovodstvo Ukrajine u svojoj nemoći izgubilo svaki ljudski osjećaj.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 23, 2026
Rat je sam po sebi nehuman, tragičan, nosi nesreću, ali i u ratu postoje granice koje ljudi ne prelaze.
Neljudi nemaju obzira.
Rusija za četiri…
Istakao je žali za nevinim žrtvama i izražava saosjećanje s njihovim porodicama i cjelokupnim ruskim narodom.
Dronovi kojima upravljaju ukrajinske oružane snage pogodili su u noći između 21. i 22. maja akademski objekat i studentski dom u Starobeljskom profesionalnom koledžu Luganskog državnog pedagoškog univerziteta, pri čemu je, prema posljednjim podacima, poginulo 12 ljudi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Savjeti
4 h0
Ekonomija
4 h0
Hronika
4 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h6
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
19 h0
Najnovije
17
08
17
05
16
59
16
52
16
48
Trenutno na programu