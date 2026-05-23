Dodik: Rukovodstvo Ukrajine u svojoj nemoći izgubilo svaki ljudski osjećaj

ATV
23.05.2026 13:25

Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Bombardovanje studentskog kampusa je teški ratni zločin i dokaz da je rukovodstvo Ukrajine u svojoj nemoći izgubilo svaki ljudski osjećaj, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je osudio takvo necivilizacijsko ponašanje, te dodao kako vjeruje da će oni koji su naredili i izvršili ovaj zločin odgovarati i zasluženo biti kažnjeni.

"Rat je sam po sebi nehuman, tragičan, nosi nesreću, ali i u ratu postoje granice koje ljudi ne prelaze. Neljudi nemaju obzira. Rusija za četiri godine nikada nije bombardovala studentske domove, Ukrajina to čini", naveo je Dodik na Iksu.

Istakao je žali za nevinim žrtvama i izražava saosjećanje s njihovim porodicama i cjelokupnim ruskim narodom.

Dronovi kojima upravljaju ukrajinske oružane snage pogodili su u noći između 21. i 22. maja akademski objekat i studentski dom u Starobeljskom profesionalnom koledžu Luganskog državnog pedagoškog univerziteta, pri čemu je, prema posljednjim podacima, poginulo 12 ljudi.

