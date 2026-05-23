Logo
Large banner

Greška sa klimom koja vas može skupo koštati: Nikako ovo ne radite

Autor:

ATV
23.05.2026 13:13

Komentari:

0
Уређена дневна соба са клима уређајем
Foto: Pexel/Max Vakhtbovycn

Čim živa u termometru skoči, većina nas refleksno poseže za upravljačem klima-uređaja i spušta temperaturu na minimum kako bi se prostor što brže rashladio.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da je upravo to najveća i najskuplja greška koju možete napraviti.

Ђуро Мацут

Gradovi i opštine

Macut: Aerodrom će potpuno transformisati ovaj dio Srpske

Mit o „brzom hlađenju“ samo troši novac

Postavljanje klime na ekstremno niske temperature (poput 18 ili 19 stepeni) neće brže rashladiti vaš dom. Uređaj ne radi efikasnije niti brže izduvava hladan vazduh; on jednostavno radi duže i pod maksimalnim opterećenjem, što drastično povećava potrošnju električne energije i skraćuje vijek trajanja same klime.

– Ključ uspješne i ugodne klimatizacije, koja ne opterećuje kućni budžet, nije u naglom spuštanju temperature, nego u održavanju stabilnih uslova u prostoru – savjetuju stručnjaci za klimatizacione sisteme.

Preporučuje se da se uređaj postavi na temperaturu između 24 i 26 stepeni Celzijusa, odnosno na najvišu temperaturu na kojoj se i dalje osjećate ugodno.

Ротација-илустрација

Hronika

Osuđeni silovatelj pobjegao u Crnu Goru: Za njim tragao i Interpol, evo gdje je uhvaćen

Jednostavni trikovi koji pomažu klimi

Osim pravilnog podešavanja termostata, temperaturu u domu možete držati pod kontrolom i pametnim navikama:

Spustite roletne i navucite zavjese: Najveći dio toplote ulazi u dom direktno kroz prozorska stakla.

Koristite ventilatore: Oni poboljšavaju cirkulaciju vazduha i stvaraju osjećaj prijatnosti bez dodatnog trošenja struje na hlađenje.

Izbjegavajte velike potrošače: Korištenje rerne, mašine za sušenje veša i drugih aparata koji razvijaju toplotu svedite na minimum tokom najtoplijeg dijela dana.

Pravilo od 10 minuta prije toplotnog talasa

Prije nego što stignu nesnosne žege, obavezno testirajte svoj uređaj. Serviseri preporučuju jednostavan test: uključite klimu na desetak minuta i pratite da li hladi pravilno, te da li se pojavljuju neobični zvukovi ili slabiji protok vazduha.

Ротација полиција

Region

Teška nesreća u Makedoniji: Četvoro stradalih, među njima operski pjevač i njegov sin

Takođe, izuzetno je važno očistiti spoljnu jedinicu od lišća, prašine i nakupljene prljavštine kako se ne bi smanjila efikasnost rada. Preventivni servis prije same špice ljetne sezone najbolji je način da izbjegnete situaciju u kojoj klima otkazuje poslušnost usred toplotnog talasa – upravo onda kada su majstori najzauzetiji i kada se na popravku čeka danima, prenosi N1.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Klima uređaj

klima

Temperatura

ljeto 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Требињу.

Gradovi i opštine

Minić: Projekat za Aerodrom Trebinje biće završen u roku od 90 dana

4 h

4
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Na Cetinju tokom noći zapaljena dva automobila, oglasila se policija

4 h

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Републике Србије Ненад Вујић потписали су Изјаву о намјерама Министарства правде Републике Српске и Министарства правде Републике Србије, која представља иницијални корак ка рјешавању питања узајамног признавања правосудних испита.

Gradovi i opštine

Selak i Vujić potpisali Izjavu o namjerama priznavanja pravosudnih ispita

4 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговара са медијима након разговора са министром спољних послова и међународне сарадње Екваторијалне Гвинеје Симеоном Ојоном Есоном Ангеом у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедjељак, 18. маја 2026.

Svijet

Lavrov: Tok SVO pažljivo prate i prijatelji i protivnici Rusije

4 h

0

Više iz rubrike

Парадајз

Savjeti

Paradajz rađa kao lud ako pored njega posadite ovu biljku

20 h

0
Радијатор

Savjeti

Jedna greška vas može skupo koštati: Šta treba uraditi sa radijatorima nakon grijne sezone?

1 d

0
sušenje odjeće savjeti žica za veš štrik

Savjeti

Ovo su greške zbog kojih veš poslije pranja ima neprijatan miris

1 d

0
Машина за прање веша

Savjeti

Stručnjak otkrio najveću grešku pri pranju crne odjeće

1 d

0

  • Najnovije

17

08

Narod priča: Sedmočlana porodica Banović iz Kneževa s ljubavlju čuva svoje stado i tradiciju

17

05

Omražene sandale iz Jugoslavije će biti u trendu ovog ljeta

16

59

Samohrani otac iz Banjaluke od ovčarstva školuje djecu i čuva ognjište

16

52

Najljepši ljudi se rađaju u ovom znaku horoskopa

16

48

Otkrivene posljednje riječi Jovana Vukotića: Novi detalji ubistva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner