Paradajz rađa kao lud ako pored njega posadite ovu biljku

Paradajz rađa kao lud kada mu za komšiju date običan bosiljak, i to ne jedan struk za ukras, nego po dva između svake sadnice. Zvuči kao priča iz babine sveske, ali ima logiku koju većina nas potpuno previdi.

Najveći problem nije sorta paradajza. Problem je vlažan vazduh oko stabljike u julu, kada se poslije pljuska ne stigne osušiti do večeri. Tu kreće plamenjača, tu kreće bijela muva, i tu većina vas ostane bez polovine roda za nedjelju dana.

Zašto baš bosiljak, a ne nešto drugo

Bosiljak ima jako eterično ulje koje bijelu muvu i lisne vaši jednostavno tjera. Miris koji nama prija, njima je kao sirena za uzbunu. Posadite ga na 25 do 30 centimetara od stabljike paradajza, sa južne strane, i pustite ga da naraste do visine prve grane paradajza.

Druga stvar koju malo ko spomene, bosiljak isparava vodu brže od većine biljaka. To znači da oko korijena paradajza održava blago suvlju mikroklimu, a upravo to plamenjača mrzi. Manje vlage u prizemnom sloju, manje crnih pjega na listovima.

Razmak koji većina nas pogrešno postavi

Tu većina nas greši. Sadnice paradajza idu na 50 centimetara, a ne na 30 kao što se često vidi po dvorištima.

Gust red znači slabu cirkulaciju vazduha, a slaba cirkulacija znači bolest. Bosiljak između, jedan ili dva struka, popunjava prostor, a ne guši paradajz.

Kombinacija koja još vise pojačava efekat

Neven na krajevima reda dodatno odbija nematode iz zemlje. Te sitne crve koji napadaju korijen niko ne vidi dok ne bude kasno.

Ako imate mjesta, jedan red paradajza, bosiljak između, neven na početku i kraju. To je trik iz starih bašti koji radi bolje od pola fungicida iz prodavnice.

Greška broj jedan sa zalivanjem

Ne zalivajte odozgo. Nikada. Voda na listovima je pozivnica za plamenjaču, naročito kad veče dođe hladnije. Zalivajte isključivo oko korijena, ujutru, i to obilno svaki drugi dan umjesto malo svaki dan. Korijen mora ići duboko, a ide samo ako ga tjeramo dole.

Malčujte oko stabljike. Pokošena trava, slama, čak i karton. Sloj od pet centimetara zadržava vlagu u zemlji i sprečava da kapljice prilikom kiše prskaju zemlju po donjim listovima. Baš te kapljice nose spore bolesti sa zemlje na biljku.

Kada posaditi bosiljak uz paradajz

Idealno krajem maja, kada noći pređu 12 stepeni. Bosiljak ne podnosi hladnoću, a ako ga posadite prerano stoji u mjestu i ne pravi nikakvu zaštitu.

Sada je tačno pravi trenutak, vikend pred kraj maja, kupite tri saksije bosiljka iz pijace i razdelite ih među paradajz.

Jedan savet uz koji paradajz dodatno rađa kao lud- otkinite cvjetove bosiljka čim se pojave. Tako biljka ostaje gusta, lisnata i miris je dvaput jači. A jak miris je upravo ono sto štiti paradajz.

Šta da uradite ako imate samo terasu

Saksija od 40 litara, jedna sadnica paradajza, dva struka bosiljka oko nje. Sasvim dovoljno.

Mala terasa nije prepreka, samo morate paziti da saksija ne stoji na betonu koji se po podne ugrije na 50 stepeni. Daska ispod, ili stiropor, i korijen će vam biti zahvalan.

