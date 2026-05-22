Ova četiri znaka zaradiće brdo para u junu

Brdo para u junu ne stiže svima, ali četiri znaka konačno skidaju ogroman teret s leđa i završavaju mjesec u ozbiljnom plusu. Pokreće se sve ono što je mjesecima tapkalo u mjestu, pa napokon ležu i uplate koje su predugo kasnile.

Ljudi vam vraćaju stare dugove, otvaraju se čisti poslovi sa strane, a čeka vas i razgovor na poslu koji vam skroz mijenja platu.

Jedan znak će bukvalno zinuti od šoka, jer mu stiže keš koji je u glavi već odavno prežalio i otpisao.

Ako vam je cijelo proljeće prošlo u brojanju svakog dinara, jun konačno okreće list.

Bik: Stari dug se vraća, i to sa kamatom

Biku se vraća novac koji je davno pozajmio i u sebi prepisao kao izgubljen. Najvjerovatnije u prvoj polovini mjeseca, kroz jedan kratak telefonski poziv koji niste očekivali. Pored toga, u poslu se otvara prostor za honorar sa strane, nešto što radite uveče, iz kuće, bez velike pompe.

Nemojte odbiti ponudu samo zato što vam u prvi mah djeluje sitno. Bik u junu zarađuje tiho, sloj po sloj, i tek na kraju mjeseca vidi koliko se to nakupilo.

Lav: Razgovor koji mijenja platu

Lavu se otvara prilika na poslu kakvu čeka još od jeseni. Najjači momenat je sredina juna, kada jedan razgovor sa nadređenima ili klijentom donosi konkretan finansijski pomak. Lav u junu konačno prestaje da radi za aplauz i počinje da radi za novac.

Ne ulazite u taj razgovor sa izvinjenjem u glasu. Iznesite brojku, ćutite i čekajte odgovor. Tu se prelama sve. Ako odolite porivu da prvi popustite, mjesec zatvarate sa platom koju ste ranije smatrali nedostižnom.

Strijelac: Brdo para iz nepredviđenog izvora

Strijelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, a u junu mu se to vraća kroz džep. Najinteresantniji je period oko posljednje nedjelje mjeseca. Stiže novac sa strane koju niste ni gledali, stari projekat, zaboravljeni klijent, povraćaj koji ste otpisali.

Ovo je znak koji u junu dobija ono što je već prebolio. Savjet je jednostavan, nemojte odmah trošiti. Strijelci imaju naviku da pare koje stignu neplanirano potroše neplanirano. Ostavite bar polovinu sa strane, pa će vam jul biti još lakši.

Djevica: Sitne uplate koje se nakupljaju u pun novčanik

Djevica nema jedan veliki dobitak, ali ima desetak malih, i to je njena prednost. Tokom juna stiže joj više manjih honorara, povraćaja i bonusa nego u prethodna tri mjeseca zajedno.

Posebno pazite na prvi i treći vikend u mjesecu, tu se otvaraju razgovori koji kasnije postanu uplate. Djevicama se isplati red u papirima koji su mukotrpno održavale. Ono što su drugi zvali sitničavost, u junu postaje konkretna zarada. Novčanik prestaje da bude razlog za stres.

Pare stižu onima koji su proveli proljeće u očaju

Jun konačno prekida ovu agoniju i donosi brutalno olakšanje. Dok će Bikovi i Strijelci doći do daha zbog keša koji su odavno otpisali, Lavovi i Djevice moraju bez milosti da naplate svaki svoj dinar.

Sve ono mučno brojanje siće i stezanje kaiša sada pada u vodu.

Pare su konačno tu, samo ih nemojte odmah prosuti kroz prste – pustite da vam novčanik poslije sto godina konačno muški oteža.

(Krstarica)