Đorđe Perić ponovo najbolji među najboljima

Mladi virtuoz na harmonici Đorđe Perić ostvario je još jedan istorijski međunarodni uspjeh osvojivši Kup grada Pule na 49. Međunarodnom susretu harmonikaša u Puli, jednom od najprestižnijih i najstarijih festivala harmonike u Evropi.

"Festival je ove godine okupio čak 600 učesnika iz 24 zemlje svijeta, a Đorđe je briljantnim nastupom osvojio prvo mjesto u kategoriji `junior virtuoso` do 18 godina, nakon čega mu je pripalo i najvrednije priznanje festivala — Kup grada Pule za najboljeg solistu i takmičara sa najvećim brojem osvojenih poena među svim kategorijama", saopšteno je iz Muzičke škole "Kornelije Stanković" Bijeljina-Ugljevik, prenosi "Srna".

U saopštenju se navodi da ovaj veličanstveni rezultat predstavlja ogroman međunarodni uspjeh za Muzičku školu "Kornelije Stanković", Bijeljinu i Republiku Srpsku, ali i još jednu potvrdu vrhunskog rada klase profesora Slaviše Perića, čiji učenici godinama dominiraju na najvećim svjetskim i evropskim festivalima i takmičenjima harmonike.

Festival u Puli, održan od 19. do 22. maja, važi za najstarije takmičenje harmonikaša na prostoru bivše Jugoslavije i decenijama okuplja najeminentnija imena harmonike iz cijelog svijeta.

Sama činjenica da je Đorđe ponio titulu najboljeg među stotinama vrhunskih takmičara dovoljno govori o veličini ovog uspjeha, dodaje se u saopštenju.

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je Đorđe Perić upravo na ovom festivalu već ispisao istoriju 2022. godine, kada je osvojio Kup grada Pule sa maksimalnih 100 poena, postavši prvi takmičar kome je to pošlo za rukom još od davne 1989. godine. Time je njegovo ime već tada zlatnim slovima upisano u istoriju ovog prestižnog festivala.

Novim trijumfom u Puli Đorđe je još jednom potvrdio status jednog od najtalentovanijih mladih harmonikaša današnjice i nastavio impresivan niz međunarodnih pobjeda koje ga svrstavaju u sam vrh svjetske harmonikaške scene.

Publika i stručni žiri u Puli nagradili su njegov nastup ovacijama, a novi veliki trijumf još jednom je pokazao da Đorđe Perić i njegov otac i profesor Slaviša Perić predstavljaju pobjednički tim koji godinama niže vrhunske rezultate i osvaja najprestižnija priznanja na međunarodnoj harmonikaškoj sceni.