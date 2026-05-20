Republika Srpska na izložbi "Boje svijeta" u Tretjakovskoj galeriji u Moskvi

Ministarstvo inostranih poslova Rusije organizovalo je treću izložbu "Boje svijeta“, koja se drugu godinu zaredom održava uz podršku Ministarstva kulture Ruske Federacije u okviru međunarodnog festivala "Intermuzej“.

Projekat otkriva javnosti nepoznatu stranu života profesionalnih diplomata, koji umjetničkim radovima pokazuju svoju viziju svijeta.

Izložba Boje svijeta

Ove godine na izložbi je predstavljeno više od 100 radova iz oko 20 ambasada zemalja Azije, Afrike, Bliskog istoka, Latinske Amerike i Zajednice nezavisnih država. Autori su šefovi i zaposleni u stranim diplomatskim misijama, kao i članovi njihovih porodica. Postavka obuhvata i radove savremenih umjetnika.

Izložba Boje svijeta

Po prvi put na izložbi, zahvaljujući podršci Predstavništva Republike Srpske u Rusiji, učestvuju radovi mladih umjetnica – studentkinja Sanktpeterburške akademije umjetnosti Helene Gajić i Anastasije Tomić.

Izložba Boje svijeta

Izložba traje od 20. do 23. maja u novom korpusu Tretjakovske galerije (Kadaševska naberežja, 12).