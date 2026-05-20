Logo
Large banner

Republika Srpska na izložbi "Boje svijeta" u Tretjakovskoj galeriji u Moskvi

Autor:

ATV
20.05.2026 19:22

Komentari:

0
Српска на изложби у Москви
Foto: Ustupljena fotografija

Ministarstvo inostranih poslova Rusije organizovalo je treću izložbu "Boje svijeta“, koja se drugu godinu zaredom održava uz podršku Ministarstva kulture Ruske Federacije u okviru međunarodnog festivala "Intermuzej“.

Projekat otkriva javnosti nepoznatu stranu života profesionalnih diplomata, koji umjetničkim radovima pokazuju svoju viziju svijeta.

Изложба Боје свијета
Izložba Boje svijeta

Ove godine na izložbi je predstavljeno više od 100 radova iz oko 20 ambasada zemalja Azije, Afrike, Bliskog istoka, Latinske Amerike i Zajednice nezavisnih država. Autori su šefovi i zaposleni u stranim diplomatskim misijama, kao i članovi njihovih porodica. Postavka obuhvata i radove savremenih umjetnika.

Изложба Боје свијета
Izložba Boje svijeta

Po prvi put na izložbi, zahvaljujući podršci Predstavništva Republike Srpske u Rusiji, učestvuju radovi mladih umjetnica – studentkinja Sanktpeterburške akademije umjetnosti Helene Gajić i Anastasije Tomić.

Изложба Боје свијета
Izložba Boje svijeta

Izložba traje od 20. do 23. maja u novom korpusu Tretjakovske galerije (Kadaševska naberežja, 12).

Изложба Боје свијета
Izložba Boje svijeta

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

izložba

Slikarstvo

Umjetnost

Izložba Boje svijeta

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Преминуо Младен Каран

Kultura

Preminuo Mladen Karan

7 h

0
беба Јода звјездане стазе анимација филм

Kultura

Preminuo glumac koji je dao glas Profesoru Utonijumu i Jodi

1 d

0
Дара Бугарска Евровизија Бангаранга побједница

Kultura

Na mrežama tvrde da pobjednička numera s Evrovizije podsjeća na pjesmu srbijanske grupe iz 1995.

2 d

0
Сиви дом глумци

Kultura

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

2 d

0

  • Najnovije

19

46

Nova prava za heroje Srpske: Stižu veća primanja za borce

19

43

Tuga potresla srpski sport: Preminuo Miloš Medić

19

39

Tramp: Jedino pitanje je da li ćemo "završiti posao"

19

30

"Ustavni sud BiH mora da se drži Ustava i zakona"

19

25

Poznato kada počinje novi krug pregovora Irana i SAD-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner