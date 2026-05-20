Nova prava za heroje Srpske: Stižu veća primanja za borce

ATV
20.05.2026 19:46

Застава Републике Српске. Тробојка се вијори.
Rast boračkih primanja u narednom periodu biće usklađen sa rastom neto plate utvrđene u prethodnoj godini.

Lica koja imaju 65 i više godina, a nemaju nikakva primanja dobijaće dupli borački dodatak. Za borce se uvodi i pravo na banjsku rehabilitaciju, a riješiće se i pitanja ratnih zarobljenika, kao i primanja za djecu poginulih boraca, poruka je resornog ministra.

"Osnovica za obračun boračkih dodataka, posebne novčane naknade kao novog prava za borce koji se uvodi ovim zakonom utvrđuje se u procentu 0,327 odsto što iznosi u nominalnom iznosu 5 KM", kazala ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Premijer Srpske Savo Minić naveo je da bi primjena novog zakona o pravima boraca trebalo da počne od jula. Poručio je da će 500 djece poginulih boraca do kraja godine dobiti posao. Pravo na posebnu novčanu naknadu uvodi se i za borce logoraše za vrijeme provedeno u zarobljeništvu.

"Savez logoraša je 30 godina čekao ovaj trenutak. 30 godina nismo imali sistemsko rješenje naših problema, zato što nismo bili u opciji bilo kog zakona, kad je u pitanju boračka populacija", rekla je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.

Pitanje revizije boračkog statusa izazvalo je mnogo komentara na današnjoj sjednici skupštine.

"Mi znamo da je revizija proces koji traje i koji je propisan zakonom. Međutim puno se o tome priča a niko ništa ne radi. Svi oni koji imaju saznanja treba da prijave i da budu spremni da o tom pitanju svjedoče i da u dokaznom procesu dokažemo da je lažan i da ga isključimo iz ove kategorije. Da očistimo žito iz kukolja", kazao je predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.

"Ipak je stvar boračke organizacije da se bavi unutrašnjim mehanizmima i nađe načine kako će ići revizija, nađe načine kako ćemo tretirati ono što smatramo težinom borbenog zadatka", rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"To je težak i bolan proces, ima dosta dezertera i lažnih boraca i nije dobro da se oni nalaze na tim spiskovima. Radi se o teškom procesu u kome moramo svi da učestvujemo, da ga pomognemo", izjavio potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragomir Vasić.

Sredstva za realizaciju ovog zakona u odnosu na prošlu godinu veća su za oko 120 miliona maraka. U idućoj godini budžet za boračko-invalidsku zaštitu iznosiće 700 miliona KM. Izuzetno je važno vratiti dostojanstvo srpskom borcu, poručeno je na sjednici.

