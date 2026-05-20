Logo
Large banner

"Ustavni sud BiH mora da se drži Ustava i zakona"

Autor:

Branka Dakić
20.05.2026 19:30

Komentari:

0
Зграда Уставног суда БиХ
Foto: ATV

U Ustavnom sudu BiH tvrde da su još 2000. godine zauzeli stav da neće ocjenjivati odluke visokih predstavnika u BiH, osim kada su u pitanju zakonska rješenja.

Jedno od takvih je nametnuta izmjena Krivičnog zakona BiH, pa će Ustavni sud svakako morati da se izjašnjava o tome, jer su to zahtijevali poslanici SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Kada će se Ustavni sud BiH izjasniti o ustavnosti odredaba Zakona o izmjenama i i dopunama Krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Kristijan Šmit, nelegitimni visoki predstavnik u BiH i smatraju li u ovoj pravosudnoj instituciji da je povrijeđeno načelo podjele vlasti i parlamentarne demokratije povrijeđeno u slučaju nametanja zakona koji nije prošao parlamentarnu proceduru – pitanje je koje je Sanja Vulić uputila sudijama Ustavnog suda BiH. Podsjeća i da je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma usvojila zaključak u kojem jasno stoji da visoki predstavnik nema nadležnost da nameće zakone i odluke u BiH.

"Imaju li oni hrabrosti da prvi put se drže slova zakona i da zaštite Ustav BiH. Oni bi trebao da bude ustav svih građana BiH, a ne samo parcijalno, tako da očekujem barem malo profesionalizma od strane Ustavnog suda i podsjetiću ih na njihovu konferenciju gdje je i sam predsjednik rekao da je njihov posao da ocjenjuju ustavnost. Mi i dalje tvrdimo da te izmjene Krivičnog zakona nisu u skladu sa Ustavom", rekla je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH Sanja Vulić.

I pravnici smatraju da je nametnuta izmjena Krivičnog zakona BiH neustavna. Ustavni sud BiH moraće da se izjasni o tome, jer su i sami istakli da im je u nadležnosti da se izjašnjavaju o ocjeni ustavnosti zakona, a upravo su to od njih tražili poslanici SNSD-a u narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Uvjeren sam da je član 203 Krivičnog zakona BiH u suprotnosti sa ustavom BiH, te da bi u Ustavnom sudu to trebalo biti utvrđeno i taj član bi trebao biti ukinut", istakao je pravnik Damir Sakić.

Iako se radi o predmetu koji je u statusu hitne procedure, a dostavljen im je prije šest mjeseci, u Ustavnom sudu ne znaju kada će ovo doći na dnevni red.

"Biće dovoljno brzo da bi Ustavni sud odgovorio obavezi da ovakve predmete rješava hitno. Naravno, prejudicirati kakva će odluka biti neću, niti mogu, ali u svakom slučaju i taj predmet, kao i svaki drugi tretiraćemo sa krajnjom pažnjom, odgovorno i u skladu sa našom obavezom čuvara Ustava", kazao je predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman.

Podsjetimo, Kristijan Šmit je 2023. godine nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH, kojima su nepoštovanje odluka visokog predstavnika okarakterisane kao krivično djelo. Zbog toga je Sud BiH osudio predsjednika Srpske na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije. Ako Ustavni sud BiH prihvati zaključke Ustavnopravne komisije, nametnute odluke, ali i sama presuda mogli bi biti stavljene van snage.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ustavni sud BiH

Narodna skupština Republike Srpske

Republika Srpska

Ustav BiH

Sanja Vulić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Српска на изложби у Москви

Kultura

Republika Srpska na izložbi "Boje svijeta" u Tretjakovskoj galeriji u Moskvi

27 min

0
Предсједник ПСС Драшко Станивуковић, предсједник СДС Бранко Блануша и предсједник Народног фронта Јелена Тривић на конференцији за медије у Бањалуци-

Republika Srpska

Dogovoren zajednički nastup opozicije na izborima, ali ne i kandidati

28 min

0
Јединство, саборност и договор - порука је владајуће коалиције

Republika Srpska

Jedinstvo, sabornost i dogovor - poruka je vladajuće koalicije

29 min

0
Штета скоро 12 и по милиона КМ: 79 година затвора за организовани криминал

Hronika

Šteta skoro 12 i po miliona KM: 79 godina zatvora za organizovani kriminal

34 min

0

Više iz rubrike

Село Врточе, Босански Петровац.

BiH

Šef Kluba SDA izazvao incident na sjednici pozivima na nasilje

2 h

0
Новаковић Бурсаћ: Блануша звучи као кандидат за најважнију позицију у ФБиХ, а не у Републици Српској

BiH

Novaković Bursać: Blanuša zvuči kao kandidat za najvažniju poziciju u FBiH, a ne u Republici Srpskoj

5 h

4
УИО БиХ: Није отворен нови гранични прелаз у Градишци, већ је премјештен стари

BiH

UIO BiH: Nije otvoren novi granični prelaz u Gradišci, već je premješten stari

6 h

10
Вулић: Да ли Уставни суд штити Шмита, рушитеља уставног поретка?

BiH

Vulić: Da li Ustavni sud štiti Šmita, rušitelja ustavnog poretka?

6 h

0

  • Najnovije

19

46

Nova prava za heroje Srpske: Stižu veća primanja za borce

19

43

Tuga potresla srpski sport: Preminuo Miloš Medić

19

39

Tramp: Jedino pitanje je da li ćemo "završiti posao"

19

30

"Ustavni sud BiH mora da se drži Ustava i zakona"

19

25

Poznato kada počinje novi krug pregovora Irana i SAD-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner