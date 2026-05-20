"Ustavni sud BiH mora da se drži Ustava i zakona"

U Ustavnom sudu BiH tvrde da su još 2000. godine zauzeli stav da neće ocjenjivati odluke visokih predstavnika u BiH, osim kada su u pitanju zakonska rješenja.

Jedno od takvih je nametnuta izmjena Krivičnog zakona BiH, pa će Ustavni sud svakako morati da se izjašnjava o tome, jer su to zahtijevali poslanici SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Kada će se Ustavni sud BiH izjasniti o ustavnosti odredaba Zakona o izmjenama i i dopunama Krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Kristijan Šmit, nelegitimni visoki predstavnik u BiH i smatraju li u ovoj pravosudnoj instituciji da je povrijeđeno načelo podjele vlasti i parlamentarne demokratije povrijeđeno u slučaju nametanja zakona koji nije prošao parlamentarnu proceduru – pitanje je koje je Sanja Vulić uputila sudijama Ustavnog suda BiH. Podsjeća i da je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma usvojila zaključak u kojem jasno stoji da visoki predstavnik nema nadležnost da nameće zakone i odluke u BiH.

"Imaju li oni hrabrosti da prvi put se drže slova zakona i da zaštite Ustav BiH. Oni bi trebao da bude ustav svih građana BiH, a ne samo parcijalno, tako da očekujem barem malo profesionalizma od strane Ustavnog suda i podsjetiću ih na njihovu konferenciju gdje je i sam predsjednik rekao da je njihov posao da ocjenjuju ustavnost. Mi i dalje tvrdimo da te izmjene Krivičnog zakona nisu u skladu sa Ustavom", rekla je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH Sanja Vulić.

I pravnici smatraju da je nametnuta izmjena Krivičnog zakona BiH neustavna. Ustavni sud BiH moraće da se izjasni o tome, jer su i sami istakli da im je u nadležnosti da se izjašnjavaju o ocjeni ustavnosti zakona, a upravo su to od njih tražili poslanici SNSD-a u narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Uvjeren sam da je član 203 Krivičnog zakona BiH u suprotnosti sa ustavom BiH, te da bi u Ustavnom sudu to trebalo biti utvrđeno i taj član bi trebao biti ukinut", istakao je pravnik Damir Sakić.

Iako se radi o predmetu koji je u statusu hitne procedure, a dostavljen im je prije šest mjeseci, u Ustavnom sudu ne znaju kada će ovo doći na dnevni red.

"Biće dovoljno brzo da bi Ustavni sud odgovorio obavezi da ovakve predmete rješava hitno. Naravno, prejudicirati kakva će odluka biti neću, niti mogu, ali u svakom slučaju i taj predmet, kao i svaki drugi tretiraćemo sa krajnjom pažnjom, odgovorno i u skladu sa našom obavezom čuvara Ustava", kazao je predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman.

Podsjetimo, Kristijan Šmit je 2023. godine nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH, kojima su nepoštovanje odluka visokog predstavnika okarakterisane kao krivično djelo. Zbog toga je Sud BiH osudio predsjednika Srpske na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije. Ako Ustavni sud BiH prihvati zaključke Ustavnopravne komisije, nametnute odluke, ali i sama presuda mogli bi biti stavljene van snage.