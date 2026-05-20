Novaković Bursać: Blanuša zvuči kao kandidat za najvažniju poziciju u FBiH, a ne u Republici Srpskoj

Član Predsjedništva SNSD-a Snježana Novaković Bursać izjavila je da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša na turneji po sarajevskim medijima gdje pokazuje red neznanja, pa red dodvoravanja sarajevskoj javnosti.
Novaković Bursać navela je da na momente zvuči kao da je Blanuša kandidat za najvažniju poziciju u Federaciji BiH, a ne u Republici Srpskoj.
"Primjera radi, Blanuša ne zna kome pripada imovina, ali zna da o njoj treba da odlučuju institucije na nivou BiH. Zna da Šmit nije turista, ali ne zna da mu mandat nije bio vremenski ograničen.
Ne zna šta su predsjednik Milorad Dodik i srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović radili u SAD, ali zna da je to tobože usmjereno ka ostvarivanju ličnih interesa", istakla je Novaković Bursać.
— dr Snježana Novaković Bursać (@BursacNovakovic) May 20, 2026
