Srpski pjevač hitno operisan

Srpski pop pjevač i plesač Aleksa Jelić hitno je operisan i ugrađen mu je stent nakon tegoba koje je osjetio. On se obratio doktorima i ustanovljeno je da je neophodan zahvat.

Pjevač je poslušao sve savjete ljekara, izvršena je intervencija, a sada se uspješno oporavlja.

On danas živi mirnim povučenim životom, a zbog prirode posla često je na relaciji Barselona–Beograd.

Inače, ono što je izazvalo veliku pažnju javnosti jeste i Aleksino priznanje da želi da se ostvari kao roditelj, uz pomoć surogat majke iz Kolumbije. U intervjuu koji je dao za "Blic" Aleksa Jelić je otkrio u kojoj je to fazi.

"Cijela procedura, promjena administracije i zakona prema osobama koje nisu državljani Kolumbije je rezultiralo time da se cijeli proces dosta usporio. Još uvijek ne znam šta će biti po tom pitanju. Sa druge strane znate ono, nešto se zatvori da bi se nešto drugo otvorilo. Te još sam u priči. Vidjećemo", rekao je ranije i otkrio da ima podršku roditelja i prijatelja.

"Imam i podršku, ali i kritiku. U oba slučaja sam zahvalan, i za jedno i za drugo. Jedno ti daje osjećaj sigurnosti i gura te dalje, drugo te nečemu nauči. Dakle, dobro je", rekao je Jelić.