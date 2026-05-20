"Otkinuo mi je pola mladeža zubima" Prva izjava Đanija nakon što ga je ugrizao čovjek

Pjevač Radiša Trajković Đani prvi put je detaljno progovorio o neprijatnoj situaciji koja mu se dogodila na jednom nastupu, kada ga je poznanik ujeo za stomak, nakon čega je završio povređen u bolnici.

Pjevač je ispričao da je sve krenulo kao šala, ali se situacija brzo otela kontroli.

- Dobro sam, imam mali zavoj ovde. Ujeo me jedan moj poznanik, krenulo je kroz šalu, zezanje i skočio je da me ujede. Međutim, ovdje sam imao veliki mladež, a pošto sam i nedavno radio stentove i pijem lijekove za razređivanje krvi... On mi je otkinuo pola mladeža i bio sam cijeli od krvi, krv je bila na sve strane, ja sam gleda mislio sam da me ubo neko. Ali hvala Bogu, treba samo da zaraste, započeo je Radiša Trajković Đani.

Opisao je i kako je reagovao u tom trenutku, ističući da je bio potpuno šokiran.

- Pa kako da reagujem, svašta sam doživeo, stvarno se plašim kerova i ceo život kad vidim kuče na ulici bežim da me ne ujede, i na kraju me ujede čovjek. Dva tetanusa sam primio, rekao je folker i otkrio da li se čuo sa čovjekom koji ga je ujeo.

Pjevač je otkrio i da se nakon incidenta nije čuo sa čovjekom koji ga je povredio.

- Nismo se čuli, šta ja ga znam cijeli život iz Pariza, to su ovi moji Romi, njemu je bilo krivo. Nije želio da do toga dođe, nije namjerno - dodao je pjevač.

- Ja kažem samo još grom da me udari, i lomio sam ruke, svake godine neki maler - dodao je.

Govoreći o reakciji porodice, istakao je da je njegova supruga Slađa bila veoma potresena.

- Slađa se istraumirala, kad je neko pozove za mene, ona misli na najgore da me upucao neko. Ja joj kažem ljubavi niti imama obezbjeđenje, niti koga nisam uvrijedio, ima ljudi koji te ne vole. Ja niti koga diram, niti se mješam gdje mi nije mjesto, niti sam kome dužan pare, niti samina kamati, niti kockam. Smanjio sam cirkanje, čaša dve vina.

Đani je prokomentarisao i nastupe svog kontroverznog kolege Dragomira Despića Desingerice zbog kojih je često na meti napada.

- Njega klinci iritiraju šta da im radi na nastupu, ja to znam. Klinac od mog druga je donio mašinicu i kaže mu kao da li bi mogao da me ošišaš - rekao je Đani o kolegi Desingerici.

- Onda kažu evo šta rad našoj omladini, a omladina sve sama sebi radi. Niko ne tera tu decu da dođu njega da slušaju.

Prisjetio se i nastupa kada je pio piće iz cipele zbog čega je bio na meti osuda.

- Sve što sam u životu radio, radio sam kako me srce vodilo. Čovjek mi kupio cipelu i ja kao da napravimo foru i eto kako je ispalo. Bio sam poslije na nastupima i čovek se ladno izuje i traži mi da popijemo pivo, to nije normalno - rekao je Đani.

