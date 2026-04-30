Infantino otkrio hoće li Iran igrati na Mundijalu

ATV
30.04.2026 21:18

Ђани Инфантино
Foto: Tanjug/AP Photo/Bruna Prado

Iran će ovog ljeta igrati utakmice Svjetskog fudbalskog prvenstva u SAD, kako je i planirano, rekao je predsjednik Svjetske fudbalske federacije Đani Infantino tokom obraćanja na Kongresu Fife u Vankuveru.

Učešće Irana je predmet neizvjesnosti otkad su SAD i Izrael pokrenuli vojnu intervenciju protiv Islamske Republike 28. februara.

Zvaničnici Fudbalskog saveza Irana jedini su od 211 članica Fife koji ne prisustvuju Kongresu u Kanadi, prenijela je agencija PA medija.

Prema saznanjima ove agencije, dva delegata kojima su kanadske vlasti odobrile vize odlučila su da ne učestvuju nakon što je još jednom članu njihove grupe onemogućen ulazak u zemlju, prenosi "Srna".

