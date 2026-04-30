Logo
Large banner

Žestok udarac na najplaćenijeg trenera svijeta: "Užasno, zbog ovoga ih niko ne voli"

Autor:

ATV
30.04.2026 07:32

Komentari:

0
Дијего Симеоне и Микел Артета на мечу Атлетико Мадрид - Арсенал
Foto: Tanjug / AP / Manu Fernandez

Legendarni fudbaleri Stiv Mekmanaman i Martin Kion uputili su žestoke kritike treneru Atletiko Madrid Dijego Simeone, smatrajući da je ponašanje najplaćenijeg trenera svijeta (34 miliona evra po sezoni) pretjerano i neprihvatljivo.

Naime, dok je sudija hodao prema monitoru kako bi provjerio penal, Simeone je istrčao iz svog prostora kako bi iznio stav te mahao rukama pokazujući Deni Makeliju da ne smije potvrditi najstrožu kaznu, piše Kliks.

„Gledam ponašanje Dijega i njegovih pomoćnika. Bilo je užasno. Osim toga, konstantno vrijeđaju četvrtog sudiju. Da se ovakva situacija dogodila u suprotnom šesnaestercu, Simeone bi poludio i svim silama tvrdio da se radi o penalu. Iskreno, njegovo ponašanje je užasno. Zbog ovoga ljudi ne vole Atletiko i njihove ‘mračne magije’“, rekao je Mekmanaman, a u istom stilu nastavio je i Kion:

„Simeone voli stvarati scene i dramu. Mislim da je sudija na kraju popustio pod pritiskom. Trener mora zadržati pristojnost. Ne želim pretjerivati s kritikama, ali vidjeli smo nešto veoma pogrešno. Simeone orkestrira publiku, ali orkestrira i sudije. Doduše, i Mikel Arteta pokušava raditi iste stvari, ali sa znatno manjim uspjehom. Simeone je, ipak, majstor.“

Pariz Sen Žermen i Bajern Minhen ponudili su u utorak spektakl za pamćenje (5:4), stoga je sinoćnja utakmica između Atletiko Madrida i Arsenala, u poređenju s prvim duelom polufinala Liga šampiona svakako bila znatno manje atraktivna.

Oba pogotka u remiju 1:1 postignuta su s bijele tačke, a u vazduhu je ostala kontroverza prilikom trećeg, dosuđenog pa poništenog penala za Arsenal u završnici susreta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dijego Simeone

Atletiko Madrid

Arsenal

Liga šampiona

fudbaler

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner