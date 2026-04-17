Utakmica sezone u engleskoj Premijer ligi biće odigrana u ned‌jelju od 17:30 sati, kada se sastaju Mančester Siti i Arsenal.

„Topnici“ gostuju na Etihadu, gd‌je će pokušati sačuvati prednost od šest bodova, s tim da Siti ima utakmicu manje.

Meč je najavio šef stručnog štaba „Građana“ Pep Gvardiola.

"Ako izgubimo od Arsenala, gotovo je", rekao je Španac.

Nakon toga su ga novinari pitali da li će igrati isto kao u finalu Karabao kupa, na šta je odgovorio:

"Mijenjamo plan. Sad ću vam reći sve što ćemo napraviti", rekao je Gvardiola.

Očekivao se zanimljiv odgovor iskusnog stručnjaka.