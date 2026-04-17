Ljubojević o sječi stabala: Kozmetičke smjene ne mogu nadoknaditi nastalu štetu

Marija Milanović
17.04.2026 18:37

Foto: Anja Ljubojević/Instagram story/screenshot
Foto: Anja Ljubojević/Instagram story/screenshot

Kao bomba u Banjaluci odjeknula je vijest da su preko puta tvrđave Kastel na obali Vrbasa isječena decenijama stara stabla uključujući i jednu vrbu. Simbol grada i rijeke po kojoj nosi ime nestala je, kako kaže prvi čovjek Banjaluke Draško Stanivuković – greškom.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da su stabla na obali Vrbasa u okviru uređenja rive posječena greškom i da će svi odgovorni biti sankcionisani.

A šta je sa drugim stablima, koja su u proteklih šest godina posječena u gradu na Vrbasu? Ko će za njih odgovarati?

„Banjaluka više nije grad zelenila nego je postala grad betona, rupa, gužvi i smeća. Nažalost, danas je sve suprotno od onoga po čemu je nekada bila prepoznatljiva. Posebno je skandalozno da se sječa više od 30 stabala uz obalu proglašava greškom. Uništavanje prirode ne može biti greška, već ozbiljan propust i odgovornost onih koji upravljaju gradom. Kozmetičke smjene i navodna utvrđivanja odgovornosti ne mogu nadoknaditi nastalu štetu“, kazala je za naš portal potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, Anja Ljubojević, a koja je objavila i jednu fotografiju sarkastičnog sadržaja na svom Instagramu pod nazivom: „Po standardima GU“.

Anja Ljubojević Instagram stori

Na gore pomenutoj fotografiji nalazi se Park Mladen Stojanović, a na kome se mogu vidjeti posječena stabla. Na sreću u ovoj nesreći, riječ je o fotomontaži ili možda još jednom zastrašujućem scenariju, koji možemo očekivati, ako se nastave ponavljati ovakve „greške“.

Podsjećanja radi, ovo nije pri put u proteklih šest godina da neko stablo bude posječeno u Banjaluci. Zapravo, od priče u kampanji, gradonačelnika Draška Stanivukovića o očuvanju zelenila pa do sječe stabala i onih stotinama godina starih platana, linija je tanka, a što je komentarisala i Ljubojevićeva

„Ovo, nažalost, nije prvi put da Gradska uprava na čelu sa Draškom Stanivukovićem donosi odluke koje štete Banjaluci. Svjedoci smo kontinuiteta samovolje, nepoštovanja zakona i propisa, kao i očiglednog neznanja i nezainteresovanosti. Gradonačelnik je već dvije godine u neprekidnoj kampanji, umjesto da se posveti poslu za koji je izabran, upravljanju gradom i zaštiti interesa njegovih građana“, zaključuje Ljubojevićeva.

